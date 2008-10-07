نواز شریف واسطه گفتگوی طالبان با دولت افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز چاپ پاکستان، این منبع گفت: نواز شریف نخست وزیر اسبق پاکستان نقشی مهم در رابطه با عربستان سعودی به منظور آغاز حل اختلاف بین طالبان و کرزای در راستای گشودن راهی برای عقب نشینی نیروهای آمریکا و ناتو از افغنستان ایفا کرده است.

این منبع که نامی از او برده نشده با اشاره به اینکه نواز شریف امروز به پاکستان باز می گردد، گفت: دقیقاً به این دلیل بود که نواز بازگشت خود از عربستان به پاکستان را به مدت دو روز به تعویق انداخت".

وی گفت که دعوت نواز شریف از سوی پادشاه عربستان برای اقامت دو هفته ای در آن کشور و گفتگو درباره اصول و مبانی روند صلح [در منطقه]، بررسی مسائل مختلف منطقه ای و ملی و همچنین حملات تروریستی اخیر به افغانستان و پاکستان بوده است.