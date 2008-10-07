کاستن از حجم ترافیک نیازمند دو طبقه کردن برخی بزرگراهها است

به گزارش خبرنگار مهر ، مهندس مهدی چمران در جلسه امروز شورای شهر تهران ، گفت: در حال حاضر 250 کیلومتر مسیر و معبر در تهران وجود دارد و طبق طرح جامع حمل و نقل و ترافیک باید 115 کیلومتر مسیر و معبر دیگر ساخته شود و دیگر نمی‌توانیم خانه‌ها و محله‌های مردم را خراب کنیم و اتوبان بسازیم، لذا باید از زیر گذر و یا روگذر از خیابان‌ها عبور کنیم.

وی به برخی اظهارات در مورد دوطبقه کردن اتوبان‌ها اشاره کرد و گفت: این بحث را برخی افراد و رسانه‌ها، کاملا بی‌معنی مطرح کرده‌اند و باید به آن خاتمه بدهند، چرا که در حال حاضر هم به اندازه ظرفیت خودروها معبر و مسیر نداریم و خیابان‌های موجود پاسخگوی ورود روزانه یک‌هزار تا 1400 دستگاه خودرو جدید نیستند.

رئیس شورای شهر تهران به سیاستگذاری و هدف‌گذاری شهرداری برای خطوط ریلی مترو اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم اعتبارات اختصاص یافته و مشکلات پیش رو معلوم نیست که بتوانیم تا پایان سال، حتی 10 تا 12 کیلومتر مترو را هم تمام کنیم.

چمران ادامه داد: با این وضعیت اگر مترو نسازیم، اتوبان هم نسازیم پس چه کار باید بکنیم ولی چرا در همین شرایط خودروسازان هر خودرو را با هر کیفیت و هر تعدادی که می‌خواهند، می‌سازند.

وی تاکید کرد: طرح چنین مسایلی جای بحث ندارد و در برخی از نقاط شهر چاره‌ای جز استفاده از اتوبان‌های دوطبقه نداریم.

چمران به مطالعات اولیه بزرگراه یادگار امام (ره) در زمان مسئولیت علی آبادی معاون فنی و عمرانی شهردار سابق اشاره کرد و گفت: در آن زمان خواهش کردیم که این طرح اجرا نشود،‌ چرا که آن محله را مثل نواب دو تکه می‌کرد، اما در حال حاضر مطالعات این پروژه انجام شده است و باید تندگذر و کندگذر در آن احداث شود.

وی افزود: اتوبان امام علی (ع) نیز دوطبقه نخواهد شد، بلکه به دلیل کمبود فضا و گران بودن هزینه تملک، مسیر رفت و برگشت را روی هم احداث می‌کنیم و این طرح به معنای گسترش معبر نیست.