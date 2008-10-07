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۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۳

چمران خطاب به منتقدان:

کاستن از حجم ترافیک نیازمند دو طبقه کردن برخی بزرگراهها است

کاستن از حجم ترافیک نیازمند دو طبقه کردن برخی بزرگراهها است

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ورود بی رویه خودرو به معابر پایتخت ، گفت: برای کاستن از حجم ترافیک ، چاره ای نداریم جز اینکه در برخی نقاط شهر از اتوبانهای دوطبقه استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، مهندس مهدی چمران در جلسه امروز شورای شهر تهران ، گفت: در حال حاضر 250 کیلومتر مسیر و معبر در تهران وجود دارد و طبق طرح جامع حمل و نقل و ترافیک باید 115 کیلومتر مسیر و معبر دیگر ساخته شود و دیگر نمی‌توانیم خانه‌ها و محله‌های مردم را خراب کنیم و اتوبان بسازیم، لذا باید از زیر گذر و یا روگذر از خیابان‌ها عبور کنیم.

وی به برخی اظهارات در مورد دوطبقه کردن اتوبان‌ها اشاره کرد و گفت: این بحث را برخی افراد و رسانه‌ها، کاملا بی‌معنی مطرح کرده‌اند و باید به آن خاتمه بدهند، چرا که در حال حاضر هم به اندازه ظرفیت خودروها معبر و مسیر نداریم و خیابان‌های موجود پاسخگوی ورود روزانه یک‌هزار تا 1400 دستگاه خودرو جدید نیستند.

رئیس شورای شهر تهران به سیاستگذاری و هدف‌گذاری شهرداری برای خطوط ریلی مترو اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم اعتبارات اختصاص یافته و مشکلات پیش رو معلوم نیست که بتوانیم تا پایان سال، حتی 10 تا 12 کیلومتر مترو را هم تمام کنیم.

چمران ادامه داد: با این وضعیت اگر مترو نسازیم، اتوبان هم نسازیم پس چه کار باید بکنیم ولی چرا در همین شرایط خودروسازان هر خودرو را با هر کیفیت و هر تعدادی که می‌خواهند، می‌سازند.

 وی تاکید کرد: طرح چنین مسایلی جای بحث ندارد و در برخی از نقاط شهر چاره‌ای جز استفاده از اتوبان‌های دوطبقه نداریم.

چمران به مطالعات اولیه بزرگراه یادگار امام (ره) در زمان مسئولیت علی آبادی معاون فنی و عمرانی شهردار سابق اشاره کرد و گفت: در آن زمان خواهش کردیم که این طرح اجرا نشود،‌ چرا که آن محله را مثل نواب دو تکه می‌کرد، اما در حال حاضر مطالعات این پروژه انجام شده است و باید تندگذر و کندگذر در آن احداث شود.

وی افزود: اتوبان امام علی (ع) نیز دوطبقه نخواهد شد، بلکه به دلیل کمبود فضا و گران بودن هزینه تملک، مسیر رفت و برگشت را روی هم احداث می‌کنیم و این طرح به معنای گسترش معبر نیست.

کد مطلب 761369

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