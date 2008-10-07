جنگ افغانستان باعث تشدید تروریسم در جهان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "یورگن تودن هوفر" یکی از سیاستمداران سابق حزب دموکرات مسیحی آلمان در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ " درباره عملیات نیروهای آلمانی در افغانستان اظهار داشت : ما در افغانستان آنطور که در پارلمانها و محافل غربی ادعا می شود با تروریسم جهانی مبارزه نمی کنیم. سیاستمدارانی که چنین ادعایی می کنند هنوز یک هفته را در یک خانواده افغانی سپری نکرده اند و احتمالا تنها در کاخ ریاست جمهوری افغانستان قدم گذاشته اند؛ اما آنجا افغانستان نیست.

وی درباره شرایط در افغانستان اظهار داشت : در افغانستان و پاکستان یک شورش ملی طالبان افغانی و پاکستانی علیه حکومتهایشان و متحدان غربی این کشور رخ داده است. طالبان در اصل شورشیان محلی و ملی هستند و نه تروریسم بین المللی که با ابزار تروریستی مبارزه می کنند.

این سیاستمدار سابق آلمان در بخش دیگری از این گفتگو درباره وجود مراکز آموزش القاعده درمرز افغانستان و پاکستان اظهار داشت : اگر در این مناطق چنین مراکزی وجود داشت گروههای شناسایی آمریکایی سریعا آنها را کشف و تخریب کرده بودند. آمریکا مدت طولانی است که بدون اعلام قبلی به مناطق مظنون در مرزهای افغانستان و پاکستان حمله می کند که البته بیشتر غیر نظامیان مورد هدف آنها قرار می گیرند.

"تودن هوفر" در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه تروریسم امروزه در مکان و جایگاه خاصی از جمله افغانستان متمرکز نیست و جنگ در افغانستان پیروزی بر تروریسم بین المللی را به دنبال ندارد چنین جنگی را بی معنی خواند.

این سیاستمدار سابق آلمان تامین امنیت افغانستان در برابر طالبان را وظیفه حکومت این کشور و نه ناتو و ارتش المان دانست .

وی در ادامه روش ناتو و گروههای بین المللی در افغانستان برای مبارزه با طالبان را غیر سازنده خواند و درباره کشتار غیر نظامیان در این حملات هشدار داده و اظهار داشت : سیاستمداران بلند پایه افغانستان به من گفته اند که معمولا حدود دو سوم به اصطلاح گروههای طالبان کشته شده در عملیات های نظامی در این کشور غیر نظامیان هستند.

وی درباره نقش نیروهای آمریکایی در افغانستان اظهار داشت : آنها از نقش آزاد کننده به اشغالگر تبدیل شده اند. سیاستمداران بلند پایه افغانی در گفتگوهایی که با من داشته اند گفته اند که دیگر به گروههای آلمانی در این کشور نیاز ندارند و درخواست افزایش نیروهای آلمانی تقاضای ناتو است.

این سیاستمدار سابق آلمانی در ادامه خواستار تغییر استراتژی ناتو در افغانستان شد؛ از جمله مدرسه بیشتر به جای بمب بیشتر.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به عملیات چندی پیش نیروهای آمریکایی در عزیز آباد افغانستان که به کشته شدن حدود 90 غیر نظامی منجر شد اظهار داشت : گروههای آمریکایی در این حادثه مانند بسیاری دیگر از حوادث دیگر به سادگی دروغ گفته و حقایق را کتمان کردند.

وی همچنین خاطر نشان کرد : چنین حوادثی به طالبان جان تازه ای می بخشد و چنین تصاویر وحشتناکی از کشتار غیر نظامیان تروریسم جهانی را تقویت می کند. با هر کودک و غیر نظامی کشته شده در افغانستان توسط نیروهای غربی و ناتو تروریسم جهانی رشد می کند.

وی در ادامه اظهار داشت : ارتش آلمان و نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی باید هر چه سریعتر برگشت گروهی از این کشور را آغاز کنند. ما در افغانستان چیزی برای یافتن نداریم. من به عنوان کسی که افغانستان و رئیس جمهور این کشور را دوست دارد می گویم که جنگ افغانستان که هفت سال از آن می گذرد یک راهکار غلط برای کمک به مردم این کشور است.

تودن هوفر افزود : ما باید ارتش افغانستان را تقویت کنیم تا آنها خود بتوانند با طالبان مبارزه کنند. فقط افغانها هستند که می توانند بر افغانها( طالبان ) پیروز شوند. ما باید همان طور که قول داده ایم در افغانستان پروژههای بزرگی را راه اندازی کرده و جایگاههای کاری در این کشور خلق کنیم. با جنگ مشکل افغانستان حل نمی شود.