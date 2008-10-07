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۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۱

دکتر میرجلال الدین کزازی:

پژوهشگران نیازمند ترجمه کتابهای دانش پایه هستند

پژوهشگران نیازمند ترجمه کتابهای دانش پایه هستند

کتابهایی که در زمینه های دانش پایه یا علوم طبیعی در جهان پدید می آیند برای ارائه در نمایشگاههای بین المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی سودمند خواهند بود و پژوهشگران می توانند از این طریق از دستاوردهای دیگران بهره ببرند.

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر میرجلال الدین کزازی مترجم کتابهای  اسطوره ای در گفتگو با ستاد خبری نمایشگاه بین المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی با بیان این مطلب افزود: ما می توانیم در نمایشگاه کتابهای خارجی از دستاوردهای دیگران بهره ببریم و تنها در زمینه دانشهای پایه و علوم طبیعی به آنچه آنان می نویسند نیازمند باشیم.

وی افزود: همگان به ویژه دانشجویان با زبانهای بیگانه آشنایی ندارند و نمایشگاههای کتابهای خارجی پیش داشت آبشخورها، سرچشمه ها و کتابهایی هستند که در این دانشها در جهان پدید می آیند.

مترجم کتاب " انه اید"خاطرنشان کرد: آنچه که علوم انسانی نامیده می شود سرشتی یکسره بومی دارد و به سخن دیگر ، آوردگاه و قلمرو آنها فرهنگ ، منش ، تاریخ و پیشینه هر مردم است. پس دستاوردها در این گونه دانشها مانند دانشهای دیگر نمی توانند فراگیر و جهانی باشند.

این شاهنامه پژوه یادآور شد: کتابهایی به زبانهای بیگانه در زمینه فیزیک، شیمی، زیست شناسی، پزشکی، اخترشناسی برای پژوهشگران سودمندند واز ترجمه این کتابها می توانند در پژوهشهای خود استفاده کنند.

مترجم کتاب " ایلیاد و ادیسه هومر" خاطرنشان کرد: اما ترجمه کتابهای علوم انسانی نظیرجامعه شناسی، روانشناسی و ادبیات سودمند نیست، زیرا ما هنگامی که اینگونه آبشخورها و کتابهایی که در دانشهای انسانی به زبانهای دیگر نوشته می شوند می توانیم بهره ببریم که با نگاهی از فراز به اینگونه دانشها بنگریم.

وی افزود: همچنین می توانیم به شیوه سنجش، زمینه های مقایسه این دانشها را با آنچه دیگران یافته اند بیابیم و این دیدگاه در رده های بسیار بالای دانش وری  و فرهیختگی به نمود می آید.

کزازی خاطرنشان کرد: شیوه سنجش میان کتابهای ترجمه را همگان نمی توانند بدان بپردازند و ترجمه این کتابها که در این نمایشگاهها ارائه می شوند می توانند برای پژوهشگران بسیار سودمند به شمار آید.

مترجم کتاب " تلماک" یاد آور شد: اگر پژوهنده ای بیگانه در زمینه فرهنگ، ادب و تاریخ کشور خود کتابی بنویسد و آن کتاب در کشور ما ترجمه شود می تواند به کار کسانی که در آن زمینه می پژوهند آموزنده باشد.

ششمین نمایشگاه بین المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی 19 تا 23 آبان ماه در مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 761383

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