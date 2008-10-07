پژوهشگران نیازمند ترجمه کتابهای دانش پایه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر میرجلال الدین کزازی مترجم کتابهای اسطوره ای در گفتگو با ستاد خبری نمایشگاه بین المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی با بیان این مطلب افزود: ما می توانیم در نمایشگاه کتابهای خارجی از دستاوردهای دیگران بهره ببریم و تنها در زمینه دانشهای پایه و علوم طبیعی به آنچه آنان می نویسند نیازمند باشیم.

وی افزود: همگان به ویژه دانشجویان با زبانهای بیگانه آشنایی ندارند و نمایشگاههای کتابهای خارجی پیش داشت آبشخورها، سرچشمه ها و کتابهایی هستند که در این دانشها در جهان پدید می آیند.

مترجم کتاب " انه اید"خاطرنشان کرد: آنچه که علوم انسانی نامیده می شود سرشتی یکسره بومی دارد و به سخن دیگر ، آوردگاه و قلمرو آنها فرهنگ ، منش ، تاریخ و پیشینه هر مردم است. پس دستاوردها در این گونه دانشها مانند دانشهای دیگر نمی توانند فراگیر و جهانی باشند.

این شاهنامه پژوه یادآور شد: کتابهایی به زبانهای بیگانه در زمینه فیزیک، شیمی، زیست شناسی، پزشکی، اخترشناسی برای پژوهشگران سودمندند واز ترجمه این کتابها می توانند در پژوهشهای خود استفاده کنند.

مترجم کتاب " ایلیاد و ادیسه هومر" خاطرنشان کرد: اما ترجمه کتابهای علوم انسانی نظیرجامعه شناسی، روانشناسی و ادبیات سودمند نیست، زیرا ما هنگامی که اینگونه آبشخورها و کتابهایی که در دانشهای انسانی به زبانهای دیگر نوشته می شوند می توانیم بهره ببریم که با نگاهی از فراز به اینگونه دانشها بنگریم.

وی افزود: همچنین می توانیم به شیوه سنجش، زمینه های مقایسه این دانشها را با آنچه دیگران یافته اند بیابیم و این دیدگاه در رده های بسیار بالای دانش وری و فرهیختگی به نمود می آید.

کزازی خاطرنشان کرد: شیوه سنجش میان کتابهای ترجمه را همگان نمی توانند بدان بپردازند و ترجمه این کتابها که در این نمایشگاهها ارائه می شوند می توانند برای پژوهشگران بسیار سودمند به شمار آید.

مترجم کتاب " تلماک" یاد آور شد: اگر پژوهنده ای بیگانه در زمینه فرهنگ، ادب و تاریخ کشور خود کتابی بنویسد و آن کتاب در کشور ما ترجمه شود می تواند به کار کسانی که در آن زمینه می پژوهند آموزنده باشد.

ششمین نمایشگاه بین المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی 19 تا 23 آبان ماه در مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.