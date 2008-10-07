به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام مدیر حوزه علمیه قم آمده است: هفته نیروی انتظامی را که یادآور دلاوری‌ها، ایثار و فداکاری‌های مجموعه پرسنل شجاع نیروی انتظامی در عرصه‌های مختلف دفاع مقدس، مقابله با ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اجتماعی است، به همه نیروهای سخت‌کوش آن تبریک می‌گوییم.



در این پیام با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصولی حکومت اسلامی از دیدگاه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه ایجاد امنیت در جامعه و برقراری آرامش در راه‌ها و جاده‌هاست و هر حکومتی که قدرت ایجاد امنیت برای مردم خود را نداشته باشد، پایدار نخواهد بود، آمده است: لذا مسئله ایجاد امنیت در کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های نظام اسلامی است، زیرا اعتبار و اقتدار نظام در گرو آن است. برای این مهم بخش قابل توجهی از این مسئولیت خطیر، نظیر برخورد با مهاجمان به حریم کشور، مقابله با اشرار و ضد انقلاب، ایجاد امنیت راه‌ها و جاده‌ها برخورد با مظاهر ناهنجاری‌های اجتماعی و در یک کلام ایجاد روز و شبی آرام برای اقشار مختلف مردم به‌ عهده جان برکفان نیروی انتظامی در سراسر کشور است.



این پیام می‌افزاید: نکته مهم و اساسی آن است که امروز دشمنان خارجی و پیاده نظام آنها در داخل در صدد متزلزل کردن بنیان و پایه‌های اعتقادی مردم خصوصاً جوانان این مرز و بوم هستند. در این راستا مسئولان فرهنگی به خصوص روحانیت آگاه وظیفه‌ای مضاعف دارند اما هنجار شکنی‌ها و ایجاد ناامنی معنوی در جامعه که با همراهی اراذل و اوباش انجام می‌شود وظیفه‌شناسان نیری انتظامی را متوجه مسئولیت مهم دیگری می‌کند که بحمدالله در این عرصه یعنی طرح ایجاد امنیت اجتماعی توفیقات قابل تحسینی داشته است.



در ادامه آمده است، گرچه نمی‌توان با آمار و ارقام سطح وسیع عملکرد مسئولانه و فداکارانه نیروی انتظامی را برشمرد، اما ملت قدرشناس ایران اسلامی، فرزندان غیور و سلحشوری که با تمام توان آسایش و آرامش جامعه را به ارمغان می‌آورند، به خوبی می‌شناسند و قدردان تلاش‌های طاقت ‌فرسای آنها است. امید است با رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا و حسن تدبیر و دوراندیشی فرماندهان عزیز نیروی انتظامی و در سایه تعامل سازنده نیروهای فرهنگی و عقیدتی، توطئه‌های دشمنان خنثی و جامعه اسلامی همچنان از آسایش و آرامش کامل برخوردار باشد.