90 هزار دانش آموز قمی همیار پلیس هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسین امین جعفری، ظهر امروز در مراسم نواخته شدن زنگ انضباط اجتماعی در یکی از مدارس استان قم با اشاره به همکاری گسترده پلیس با دانش آموزان گفت: پلیس با دانش آموزان همکاری بسیار خوبی داشته است و باید این تعامل بیشتر شود.



وی افزود: طرح همیار پلیس یکی از راه های ارتباطی پلیس با دانش آموزان بود که در استان قم طی سال گذشته 90هزار دانش آموز در این طرح شرکت کردند.



امین جعفری گفت: هر چه تعامل پلیس با دانش آموزان بیشتر باشد به همان میزان نیز ما شاهد کاهش جرم در کشور خواهیم بود.



وی با اشاره به برخی توطئه های دشمنان علیه جوانان گفت: امروزه دشمن علیه جوانان ما برنامه ریزی می کند و می خواهد آن ها را به انحراف بکشاند که از این رو نقش موثر پلیس در این زمینه و گسترش تعاملات می تواند در جلوگیری از این هدف سازنده باشد.