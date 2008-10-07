46 درصد سالمندان خراسان جنوبی تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری ظهر امروز در در همایش تکریم و تجلیل توانمندی های سالمندان در شهرستان نهبندان تعداد سالمندان خراسان جنوبی را 60 هزار نفر برشمرد و افزود: از این تعداد 28 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام هستند.

قائم مقام اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر 12 درصد کل جمعیت سالمندان کمیته امداد تحت پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی هستند.

وی با بیان اینکه بیش از پنج درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند، بر لزوم پاسخگویی به نیازهای بهداشتی درمانی، اقتصادی، اجتماعی و روانی سالمندان تاکید کرد.

اکبری نگرش منفی نسبت به سالمندان، کاهش سطح انگیزش، فقر آموزشی، عدم مراکز و کلنیک های تخصصی متمرکز خدمات رسانی به سالمندان و عدم درک متقابل بین سالمند و خانواده را عمده ترین مشکلات دوره سالمندی در کشور برشمرد.

رئیس کمیته امداد نهبندان نیز در این همایش گفت: در حال حاضر سه هزار و 25 سالمند بالای 60 سال در شهرستان نهبندان تحت پوشش خدمات حمایتی طرح شهید رجایی قرار دارند که از این تعداد یک هزار و 512 نفر مرد و یک هزار و 613 نفر زن هستند.

محمد رضا احمدی جمعیت تحت پوشش خدمات کمیته امداد شهرستان نهبندان را 12 هزار نفر برشمرد و افزود: از این تعداد دو هزار و 190 خانوار معادل چهار هزار و 850 نفر تحت پوشش طرح شهید رجایی و یک هزار و 880 خانوار معادل شش هزار و 980 نفر به عنوان مددجوی عادی از خدمات و کمک های این نهاد بهره مند هستند.

امام جمعه شهرستان نهبندان نیز در این همایش با اشاره به توانمندی سالمندان در عرصه های توسعه، تکریم و تجلیل آنها تاکید کرد و گفت: برخلاف فرهنگ غرب که سالمندان را زائد و مزاحم تصور می کند، اسلام علاوه بر تاکید بهره برداری از تجارب و افکار سالمندان به آنان ارج نهاده و به رعایت حقوق و احترام به سالمندان سفارش کرده است.

حجت الاسلام عباسعلی خزاعی با بیان اینکه سالمندان جلوه ای از قدرت و حکمت خداوند هستند، اظهار داشت: مراقبت و تامین نیازهای افراد سالمند گوشه ای از تعهدات دینی و انسانی مسلمانان است.

امام جمعه شهرستان نهبندان با تاکید بر ضرورت تبیین نقش و جایگاه و توانمندی سالمندان در جامعه بسترسازی مناسب در جامعه به منظور حل مشکلات و استفاده از تجربیات ارزنده آنان را خواستار شد.

همچنین نمایشگاه صنایع دستی سالمندان تحت پوشش کمیته امداد با حضور مسئولین اجرایی خراسان جنوبی طی مراسمی در شهرستان نهبندان افتتاح شد.

در این نمایشگاه قابلیت های تولیدی سالمندان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان نهبندان در زمینه بافندگی، سبد بافی، ریسندگی، لحاف دوزی، گلدوزی، لبافی، کشاورزی، دامداری، تولید آسیاب دستی و حصیربافی به همت واحد فرهنگی و آموزش، واحد خود کفایی و واحد حمایت نهاد کمیته امداد این شهرستان در معرض دید علاقمندان و بازدید کنندکان قرار گرفته است.