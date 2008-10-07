صدور بخشنامه اخذ ضمانت نامه بانکی توسط گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران پیرو دستورالعمل شماره 4341/10 مورخ 18/1/87 درخصوص اخذ ضمانتنامه بانکی، به منظور اتخاذ رویه یکسان و ممانعت از تضییع حقوق دولت ضمن تاکید براجرای دقیق بخشنامه فوق الذکرمواردی بشرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود.

1- نام صاحب کالا مطابق متن اظهارنامه واردات باید حتما درمتن ضمانتنامه منظور و چنانچه صاحب کالا از اعتبارشخص دیگری استفاده می نماید، نام شخص مورد نظر و شماره کوتاژ اظهارنامه واردات استفاده شده باید درمتن ضمانتنامه بانکی قید شود.

2- اصالت ضمانتنامه بانکی ارائه شده به گمرک باید ازطریق سرپرستی شعبه بانک صادرکننده ضمانتنامه تائید ودرخصوص بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا ازهمان بانک صادرکننده استعلام شود.

3- حداقل 10 روز قبل ازموعد سررسید ضمانتنامه بانکی، موضوع واریز وجه در سررسید مقرر به بانک صادرکننده یادآوری و در روز سررسید پیگیری لازم جهت وصول وجه ضمانتنامه صورت پذیرد.

4- درصورت عدم واریز وجه ضمانتنامه در تاریخ سررسید، ضمن پیگیری در خصوص وصول وجه و خسارت تاخیرتادیه، طی رونوشتی مراتب به اداره بازرسی و سرپرستی بانک مربوطه اعلام و نتیجه را به معاونت اداری ومالی اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانتنامه های صادره شعبه مذکورتصمیم مقتضی اتخاذ شود.

5- در پایان هرماه گمرکات موظفند ضمن ارسال ضمانتنامه های اخذ شده، ضمانتنامه های وصول نشده را نیز با ذکرمبلغ، نوع کالا، شماره ضمانتنامه، تاریخ سررسید نهائی با امضای ذی حساب و مدیرکل گمرک به دفترمعاونت اداری ومالی ارسال نمایند.

6- مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام گمرک است.