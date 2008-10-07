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۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

صدور بخشنامه اخذ ضمانت نامه بانکی توسط گمرک

معاونت اداری مالی گمرک ایران به منظور اتخاذ رویه یکسان و ممانعت از تضییع حقوق دولت، بخش نامه ای در خصوص اخذ ضمانت نامه بانکی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران پیرو دستورالعمل شماره 4341/10 مورخ 18/1/87 درخصوص اخذ ضمانتنامه بانکی، به منظور اتخاذ رویه یکسان و ممانعت از تضییع حقوق دولت ضمن تاکید براجرای دقیق بخشنامه فوق الذکرمواردی بشرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود.

1- نام صاحب کالا مطابق متن اظهارنامه واردات باید حتما درمتن ضمانتنامه منظور و چنانچه صاحب کالا از اعتبارشخص دیگری استفاده می نماید، نام شخص مورد نظر و شماره کوتاژ اظهارنامه واردات استفاده شده باید درمتن ضمانتنامه بانکی قید شود.

2- اصالت ضمانتنامه بانکی ارائه شده به گمرک باید ازطریق سرپرستی شعبه بانک صادرکننده ضمانتنامه تائید ودرخصوص بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا ازهمان بانک صادرکننده استعلام  شود.

3- حداقل 10 روز قبل ازموعد سررسید ضمانتنامه بانکی، موضوع واریز وجه در سررسید مقرر به بانک صادرکننده یادآوری و در روز سررسید پیگیری لازم جهت وصول وجه ضمانتنامه صورت پذیرد.

4- درصورت عدم واریز وجه ضمانتنامه در تاریخ سررسید، ضمن پیگیری در خصوص وصول وجه و خسارت تاخیرتادیه، طی رونوشتی مراتب به اداره بازرسی و سرپرستی بانک مربوطه اعلام و نتیجه را به معاونت اداری ومالی اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانتنامه های صادره شعبه مذکورتصمیم مقتضی اتخاذ شود.

5- در پایان هرماه گمرکات موظفند ضمن ارسال ضمانتنامه های اخذ شده، ضمانتنامه های وصول نشده را نیز با ذکرمبلغ، نوع کالا، شماره ضمانتنامه، تاریخ سررسید نهائی با امضای ذی حساب و مدیرکل گمرک به دفترمعاونت اداری ومالی ارسال نمایند.

6- مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام گمرک است.

کد مطلب 761436

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