اجرای سند امنیت فناوری تبادل اطلاعات در انتظار تصویب در مجلس

دکتر محمد رضا عارف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سند در کمیسیون علمی و فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب رسید گفت: در حال حاضر این سند در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس است و پیش بینی من این است که در صحن علنی مجلس هم تصویب و مبنای حرکت کشور در حوزه امنیت افتا خواهد شد.

وی بر ممنوعیت واردات تجهیزات امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و اظهار داشت: اجرایی کردن این امر در یکی دو سال آینده مقدور نیست بلکه در ابتدا باید بسترسازیهای لازم در این زمینه ایجاد شود تا صنعت افتا و مراکز علمی و پژوهشی در دانشگاهها و مراکز اجرایی کشور به رشد و تعالی برسند.

رئیس انحمن رمز ایران با بیان اینکه برای اعلام ممنوعیت واردات تجهیزات امنیتی نمی توانیم زمان خاصی را اعلام کنیم به مهر گفت: اگر خود اتکایی در این حوزه ایجاد شود، پیش بینی می شود که بعد از ابلاغ سیاستهای کلی با حمایتهایی که دولت در برنامه پنجم توسعه دارد در پایان برنامه پنجم به خود اتکایی در بخش صنعت افتا برسیم.

عارف به فعالیتهای علمی انجام شده در زمینه افتا در دانشگاهها و انجمن رمز ایران اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر در اکثر دانشگاهها فعالیتهایی به صورت رسمی و غیر رسمی انجام شده است که این امر نوید بخش آینده ای است که باید استقلال و خود اتکایی جز اولویتها باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایتهای دستگاهها اجرایی را در این بخش قابل قبول دانست و ابراز امیدواری کرد که با فضاسازیهای این بخش و سیاستهای پیش بینی شده در این بخش و نهادینه کردن ضرورت و اهمیت افتا، دستگاههای اجرایی حمایتهای بیشتری از فعالیتهای انجمن رمز و دانشگاههایی که در این زمینه کار می کنند داشته باشند تا در پایان برنامه پنجم توسعه به خود اتکایی در زمینه امینت دست یابیم.