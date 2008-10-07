ثبات در کارها اصلی ترین نیاز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محسنی اژه ای ظهر امروز در شورای اداری استان فارس افزود: در این راستا باید مراقب بود که مبادا گاه و بیگاه ‌با طرح یک سلسله ‌صحبت ها، گزارشها وحرفها اذهان یکدیگر و مسئولان را مغشوش کرده و به این تریتب در ایجاد بی ثباتی کمک کنیم چراکه انجام این کار خدمت به نظام و اسلام نیست.

وی با تاکید بر اینکه نباید نسبت به یکدیگر اصل را بر سوء ظن بگذاریم، گفت: باید در نظر داشت که اختلاف فکری نباید موجب طرد یکدیگر شود زیرا امروز جامعه ما بیش از همیشه نیازمند تحمل یکدیگر و استفاده از سلایق و افکار مختلفی است که در دایره نظام و دایره خودی تعریف می‌شود.

وزیر اطلاعات گفت: آنچه که امروز می‌تواند جلوی همه توطئه‌ها را بگیرد علاوه بر ایمان به خدا و اعتماد به نفس که شالوده اصلی همه امور بوده، وحدت کلمه و همدلی نخبگان و خواص است .

حجت الاسلام محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های آمریکا و برخی از هم پیمانان خود پیرامون طرح مسئله حمله نظامی به ایران گفت: از اواخر سال گذشته و امسال قابل پیش بینی بود که سال سختی داشته باشیم و تا حدودی هم سخت بوده، زیرا فراموش نکردیم آمریکا و برخی از هم پیمانانش ادعا کردند که به ایران حمله نظامی ولو به صورت نقطه‌ای خواهند داشت .

وی اضافه کرد: این مسئله به گونه‌ای فضا را پر کرد که برخی از کارشناسان داخلی این احتمال را جدی گرفتند و لذا تمهیداتی هم در این زمینه فراهم شد و حتی آمریکا و هم پیمانانش تهدید کردند که تحریمهای ایران را افزایش می دهند که تاحدودی نیز چنین امری صورت گرفت.

این مسئول با بیان اینکه این شرایط در حالی صورت گرفت که شاهد گرانی و بحران اقتصادی دنیا و تاثیرات آن بر کشور نیز بودیم، افزود: همچنین باید در نظر داشت که امسال سالی است که همه جریان‌های سیاسی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شوند و قرار گرفتن در فضای انتخاباتی نیز مسائل خاص خود در ابعاد مختلف سیاسی، داخلی و مدیریتی دارد و این مقوله هم قابل پیش بینی بود .

وی گفت: با توجه به تحریمها، فشارها و مسائل روانی که علیه ایران استفاده شد و ما نیز پیش بینی آن را کرده بودیم دشمن تصور کرد که می تواند فضای داخل کشور را به هم بریزد که در پی آن نیز به صورت جدی وارد عرصه شد .

وزیر اطلاعات یادآور شد: دشمن با استفاده از جریان‌های ضد انقلاب خفته و یا کنار رفته و با حمایت، پشتیبانی و آموزش آنان مبادرت به سازماندهی مجدد آن جریانها کرد تا از غرب کشور سلسله عملیات ایجاد ناامنی را شروع کند .

وی ادامه داد: همچنین دشمن پشت جریان‌های ضد انقلاب در شرق کشور قرار گرفت و آنان را با در اختیار گذاشتن امکانات، دادن آموزش و انجام تبلیغات در رسانه‌های مختلف غرب مورد حمایت قرار داد .

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه متاسفانه برخی از افراد غافل در برخی از مجموعه‌ها در کشور ما نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در همین راستا نیز گراهایی به آنان می دادند، بیان داشت: این افراد برای وزارت اطلاعات شناخته شده هستند و ما انتظار داریم که آنان از رویه خود دست بردارند در غیر این صورت اقدامات لازم در مورد آنان صورت خواهد گرفت .

وی اظهار داشت: دشمنان ما در این تصور بودند که با اقدامات سخت و ضد امنیتی سنگین و تحریک برخی طوایف می‌توانند آشفتگی سنگین و پرهزینه‌ای برای نظام ما ایجاد کنند ولی با هوشیاری مردم و مدیران این اتفاق نیفتاد

محسنی اژه ای تصریح کرد: اکنون نیمه سال را نیز سپری کردیم و تاکنون دشمنان به اهداف خود که از چندی قبل طراحی کرده بودند به یاری خداوند، هوشیاری مردم و تلاش مسئولان دست نیافتند.