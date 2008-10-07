  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۱

همایش کمیته های انضباطی سراسر کشور برگزار می شود

همایش کمیته های انضباطی سراسر کشور برگزار می شود

همایش مسئولان کمیته های انضباطی سراسر کشور با هدف بازنگری و نهایی شدن آیین نامه جدید کمیته انضباطی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، رئیس کمیته انضباطی از برگزاری همایش یک روزه مسئولان کمیته های انضباطی کشور به منظور بازنگری آئین نامه انضباطی جدید و دریافت نقطه نظرات استان ها در این زمینه خبر داد.

مجتبی شریفی اظهار داشت : این همایش یک روزه احتمالا ظرف 10 روز آینده و با همکاری کمیته انضباطی و شورای استیناف در محل آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه درآیین نامه جدید کمیته انضباطی حوزه اختیارات این کمیته افزایش یافته و این کمیته از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار شده ، اظهار داشت : بر اساس آیین نامه جدید ، محرومیت ها تا چند جلسه قابل اعتراض نخواهد بود و تعلیق و تخفیف محرومیت ها از سوی کمیته انضباطی قابل اجرا خواهد بود ضمن اینکه مطابق آیین نامه جدید ابلاغ و اجرای احکام از این پس برعهده کمیته انضباطی خواهد بود و نیازی به تایید دبیرکل فدراسیون فوتبال ندارد.

رئیس کمیته انضباطی تصریح کرد : با تصویب و اجرایی شدن آیین نامه جدید کمیته انضباطی ، این کمیته با آزادی عمل و اختیارات فراتری می تواند به اعمال قانون در فوتبال کشور بپردازد.

کد مطلب 761542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها