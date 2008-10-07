به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوار چین" یک وعده دیدار غریب در بالماسکه تاریخی است که در آن شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی مانند ناپلئون، بروتوس، کلئوپاترا، رمئو و ژولیت و... گرد هم آمده‌اند تا در مراسم افتتاح دیوار چین شرکت کنند.

اردلان شجاع‌کاوه، رضا فیاضی، اسماعیل بختیاری، تبسم هاشمی، مجید ستایش، میترا خواجه‌ئیان، وحید حسن‌زاده، رضا علوی، سیاوش خادم حسینی، میترا آسیایی، علی رجایی، تقی همتی‌نیا، منیژه داوری، حسین شفیعی و مونا شمس‌الدینی بازیگران "دیوار چین" هستند.

طراحی صحنه نمایش بر عهده محمود فتح‌نیا است و مهدی مشهور، حمیدرضا اسلامی و عباس زریجی گروه کارگردانی کار را تشکیل می‌دهند. نمایشنامه "دیوار چین" را محمد حفاظی ترجمه کرده است.