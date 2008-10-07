هنرمندان تئاتر کودک برای تولید آثار ارزشمند بکوشند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در متن پیام محمدحسین صفار هرندی آمده است: برای شما پدیدآورندگان تئاتر کودک و نوجوان چه نعمتی از این بالاتر که خداوند توان سخن گفتن با بچه‌ها و تاثیر گذاشتن بر جان و روان آنها را به شما ارزانی داشته است.

در ادامه این پیام می‌خوانیم:‌ در روزگاری که قرار است نه تنها مفاهیم الهی و انسان بلکه آموزه‌های علمی و مدرسه‌ای نیز جامه تئاتر بپوشد تا در لایه‌های درونی مخاطب تاثیر بیشتر بگذارد و اغلب پدران و مادران حتی با بهره‌گیری از ذخیره‌های پربار عاطفی‌شان به سختی می‌توانند با فرزندان خویش ارتباط تاثیرگذار برقرار کنند، هنر و توانایی شما بسیار کارساز و موفقیت‌هایتان در تحقق این اهداف پاک بسیار ستودنی است.

وی شکر عملی نعمتی را که وجود هنرمندان تئاتر کودک مزین به آن شده تلاش خستگی‌ناپذیر برای تولید آثار ارزشمند و خداپسندانه‌ برای بچه‌های این مرز و بوم دانست و افزود: تئاتر کودک و نوجوان ما جای گسترش، پیشرفت و حضور در عرصه‌های بی‌شماری را دارد و این مهم را باید در برنامه‌های درازمدت خود لحاظ کند تا بتواند پاسخگوی نیازها و شکرگزار نعمت‌های بزرگی باشد که اکنون در ابعاد وجودی یک ملت، نظام و انقلاب به عظمت ایران و اسلام متجلی شده است.