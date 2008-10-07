قلعه نویی کار داشت و نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در نشست خبری پس از پیروزی استقلال برابر مقاومت سپاسی در نشست خبری گفت: مطمئن باشید قلعه نویی کار شخصی مهمی داشت و این کار بر حضورش در نشست خبری پس از این دیدار ارجحیت داشت.

وی افزود: نه به عنوان همکار، بلکه به عنوان کسی که همیشه در کنار قلعه نویی هستم باید بگویم وی رفتارش با رسانه ها عوض نشده و هر وقت شما سوالی داشته باشید این مربی پاسخگو خواهد بود.

مربی تیم فوتبال استقلال تهران ادامه داد: کار قلعه نویی آنقدر ضروری بود که می خواست 3 ، 4 دقیقه پیش از پایان مسابقه ورزشگاه را ترک کند پس به او حق بدهید که در این نشست حضور نیافته است.

وی در پاسخ به حاشیه سازی بازیکنان استقلال پس از پایان دربی هفته گذشته اظهار داشت: امروز می خواهم در خصوص مسائل فنی این بازی صحبت کنم نه در مورد اتفاقات هفته گذشته که بین بازیکن ما و یک خبرنگار پیش آمد گرچه معتقدم کوشکی مقصر صد درصد نبود و بی دلیل وی را برای این بازی از دست دادیم.

مرفاوی در مورد شرایط بازی گفت: در 15 دقیقه نخست مسابقه بازیکنان ما با غرور بازی کردند اما در ادامه و پس از گل های مقاومت به خود آمده و ضمن کنترل جریان بازی از موقعیت ها بخوبی استفاده کردند و زمینه این پیروزی پرگل را به وجود آوردند.

وی با بیان اینکه مربیان استقلال ترکیب تیم خود را بر اساس وضعیت تیم مقابل و آمادگی نفرات خود انتخاب می کنند، اضافه کرد: ما در 20 دقیقه اول بازی مغرورانه بازی کردیم اما فجر برتری خاصی نسبت به ما نداشت و روی یک ضد حمله و در حالی که ما در اندیشه باز کردن دروازه آنها بودیم به گل اول رسید. همچنین همه دیدند گل دوم آنها طبق یک حادثه فوتبالی به دست آمد.

مربی استقلال افزود: متاسفانه قبل و بعد از دربی حاشیه زیادی برای ما ایجاد کردند که به هیچ عنوان درست نبود . این شایعات در روند حرکتی تیم ما تاثیر منفی نداشت و همه دیدند استقلال روز به روز بهتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم غلام پیروانی برای این دیدار برنامه داشت زیرا در بازی قبل، آنها متوسل زاده را به میدان فرستادند ولی در این بازی از دو بازیکن سرعتی استفاده کردند.

مرفاوی در پایان گفت: این موضوع نشان می دهد آنها قصد داشتند با این نفرات سرعتی از دفاع ما عبور کنند پس برای این دیدار برنامه داشتند ولی ما با بازی بسیار خوبی که از خود ارائه دادیم و این مسابقه را با یک برتری شیرین به پایان رساندیم.