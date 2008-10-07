بازگشت کاپیتان به تیم ملی/ معرفی ملی پوشان پرسپولیس و ابومسلم فردا

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان روز نخست از هفته دهم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور علی دایی اسامی نفرات ملی پوش کشورمان را برای دیدار این تیم برابر کره شمالی اعلام کرد.

برپایه این گزارش، اسامی این نفرات به شرح زیر است:

مهدی رحمتی، وحید طالبلو، رحمان احمدی، پژمان منتظری،هادی عقیلی، سید جلال حسینی، پیروز قربانی، ستار زارع، مجید غلام نژاد، حسین کعبی، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، فریدون زندی، احسان حاج صفی، مسعود شجاعی، مهدی مهدوی کیا، مهدی کریمیان، مجتبی جباری، محمد نوری، رسول خطیبی، غلامرضا رضایی، سید مهدی سیدصالحی و محمدرضا خلعتبری

همچنین اسامی بازیکنان تیم های فوتبال پرسپولیس و ابومسلم مشهد بعد از مسابقه فردای دو تیم اعلام خواهد شد، ضمن اینکه وحیدهاشمیان نیز جزو دعوت شدگان به اردو تیم ملی بود که به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم ملی نیست.

طبق اعلام کادر فنی تیم ملی تمام این بازیکنان باید ساعت 12 فردا (‌17/7/87 ) خود را در هتل المپیک به مربیان تیم ملی معرفی کنند.