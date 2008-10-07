دخالتی در قلمرو فنی نداریم/ دایی درباره کریمی تصمیم می گیرد

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم های ملی با بیان این مطلب افزود : کادر فنی تیم ملی تمامی بازی های لیگ را بطور دقیق زیر نظر دارد و هیچ مسابقه ای از دید مربیان تیم ملی پنهان نمی ماند و آماده ترین بازیکنان به اردو دعوت می شوند.

تاج افزود : مهم ترین شاخصه برای دعوت از بازیکنان به اردوی تیم ملی ، وضعیت جسمانی بازیکنان و تاکتیک تیمی برای دیدار با کره شمالی است که در حال حاضر بهترین نفرات به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

مدیر تیم های ملی فوتبال در خصوص احتمال دعوت از علی کریمی به دور جدید تمرینات تیم ملی اظهار داشت : قلمرو فنی در اختیارکادر فنی است و بنده نمی توانم در این زمینه اظهار نظر کنم ولی آنچه مشخص است دعوت از مهدی مهدوی کیا نشان می دهد که ملاک سرمربی تیم ملی برای دعوت به تیم ملی میزان آمادگی بازیکنان است همان طور که وحید هاشمیان در این اردو به دلیل مصدومیت به تیم ملی دعوت نشده است.

تاج تاکید کرد : در قابلیت های فنی و تجربه بالای علی کریمی تردیدی وجود ندارد ولی درحال حاضر در پستی که علی کریمی بازی می کند بازیکنانی نظیرحاج صفی ، شجاعی ، آندو، جباری و نکونام حضور دارند و سرمربی تیم ملی با توجه به نقطه گذاری هایی که برای انتخاب تاکتیک مورد نظر خود دارد در این زمینه تصمیم می گیرد.

مدیر تیم های ملی اضافه کرد: با این همه علی دایی درباره دعوت از علی کریمی تصمیم گیرنده نهایی است و درصورتی که این بازیکن از شرایط لازم برخوردار باشد قطعا مورد توجه کادر فنی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان یادآور شد : در فهرست جدید بازیکنان تیم ملی ، ملی پوشان تیم های پرسپولیس و ابومسلم حضور ندارند و نفرات این دو تیم پس از بازی فردا به اردو دعوت خواهند شد.