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۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۲۱:۳۶

تداوم حملات هوایی ترکیه به جدایی طلبان پ. ک. ک در شمال عراق

تداوم حملات هوایی ترکیه به جدایی طلبان پ. ک. ک در شمال عراق

در حالی که فردا پارلمان ترکیه تداوم حملات هوایی به مواضع حزب کارگران کردستان را بررسی می کند، جنگنده های این کشور دوباره مواضع جدایی طلبان را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جنگنده های ترکیه امروز 21 موضع شورشیان حزب کارگران کردستان موسوم به  پ. ک. ک را در منطقه آواسین بایسان در مرز عراق بمباران کردند.

این چهارمین حمله هوایی ترکیه به مواضع جدایی طلبان حزب کارگران کردستان از روز جمعه و حمله جدایی طلبان به نظامیان آنکاراست.

پارلمان ترکیه فردا درباره درخواست دولت این کشور برای تصویب ادامه حمله به مواضع پ.ک.ک در شمال عراق تصمیم گیری می کند.

نیروهای پ.ک.ک در کوههای قندیل در شمال عراق و در مرز ترکیه پنهان شده اند و از این نقطه عملیات علیه نظامیان آنکارا را برنامه ریزی می کنند.

15 نفر از نیروهای ترکیه جمعه بعداز ظهر به دست عناصر پ.ک.ک در حمله ای در نزدیکی مرز با عراق کشته شدند.

درگیری ها میان حزب کارگران کردستان و دولت ترکیه که از سال 1984 میلادی آغاز شد و تاکنون 39 هزار کشته برجا گذاشته است.

کد مطلب 761637

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