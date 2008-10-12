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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۷

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

اجرای قانون نظام مالیاتی نیازمند زیرساخت های اجتماعی است

اجرای قانون نظام مالیاتی نیازمند زیرساخت های اجتماعی است

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون نظام مالیاتی بر ارزش افزوده نیازمند زمینه سازیهای فرهنگی است و باید زمینه های اجرای آن فراهم شود و در حال حاضر زیرساختهای این اصل محقق نشده است.

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در صورتی که زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح در کشور پیاده شود پذیرش این اصل از سوی مردم قابل قبول خواهد بود و این امر در حال حاضر محقق نشده است.

وی فراهم بودن شرایط اقتصادی و بازار کشور را یکی دیگر از عوامل محقق شدن این اصل دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر شرایط تحقق این قانون در کشور وجود ندارد و باید با بسترسازی های لازم این کار را عملیاتی کنیم.

رهبر ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط فرهنگی، بازار، اقتصادی و ... شرایط عملیاتی شدن این قانون فراهم نیست و باید روند اجرایی شدن این اصل به تعویق افتد و دولت هم به این اصل رسیده و در جلسه دولت هم مقرر شد اجرای این طرح به تعویق افتد تا شرایط برای اجرایی شدن این اصل فراهم شود.

نماینده مردم اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بودجه اکثر کشورها با اخذ مالیات سنگین کسب می شود به طوری که یک کارمند یک سوم درآمد خود را مالیات می دهد و این مالیات منبع درآمد دولت است و با توجه به اینکه در کشورمان این شرایط محقق نشده با مشکل روبرو شده ایم و باید جنبه های مختلف را در این عرصه مد نظر قرار دهیم.

رهبر در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: باید از بازار حمایت شود و مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای عملیاتی شود که بازتاب منفی نداشته باشد.

کد مطلب 761644

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