مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

مجلس ساز و کار سئوال از وزرا را تغییر داد

رئیس قوه قضائیه: امنیت ایران در هیچ جای دنیا نیست

زمان ثبت نام و مدارک لازم قبول شدگان کاردانی و کارشناسی ممتاز بدون آزمون اعلام شد

حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد: دانشگاه آزاد اسلامی در گسترش آموزش عالی دست به یک معجزه زده است



اعتماد:

9 تن در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه بازنشسته شدند، تداوم بازنشستگی استادان دانشگاه

دیدار انتخاباتی کروبی و خاتمی

پنتاگون خبر ورود هواپیمای آمریکایی به آسمان ایران را نپذیرفت

هشدار انتخاباتی وزیر اطلاعات، مسئولان از اختلاف بپرهیزند



اعتماد ملی :

جدال صد میلیونی در مجلس ، چهره های اصولگرا از پرداخت وام یکصد میلیون تومانی به نمایندگان حمایت کردند

سخنگوی قوه قضائیه: دولت حق استرداد لوایح قضایی را ندارد

پیشنهاد کروبی برای تشکیل شورای حکمیت



ابرار:

یک نماینده: آیا نمایندگان در برابر سپردن مسئولیت وزارت کشور به شخصی که از جاده صداقت منحرف شده دقت کرده اند؟

علی مطهری: کردان با مدرک غیر معتبر حقوق گرفته است

یک نماینده: استیضاح وزیر کشور به امضای 30 نفر ازنمایندگان رسید

در مجلس تصویب شد؛ مستثنی شدن حقوق نمایندگان مجلس از نظام هماهنگ پرداخت



ابتکار:

با اصلاح آیین نامه داخلی ، مجلس نظارت خود بر دولت را بیشتر می کند، 3 سئوال بی پاسخ مساوی بر کناری وزیر

اخبار ضد و نقیض در خصوص استعفای وزیر کشور ، کردان: به شدت تکذیب می کنم

لاریجانی: نمایندگان فقیرترین افراد در کشورند

پاسخ سولانا به جلیلی: غرب رویکرد دو سویه را در قبال ایران ادامه می دهد



اسرار:

واکنش به شایعه استعفای کردان؛ وزیر کشور ماندنی یا رفتنی

متن کامل نامه جلیلی به سولانا: انتقاد از ندادن پاسخ شفاف به جمهوری اسلامی ایران

دفاعیه قضاوی از مظاهری؛ 23 دلیل برای یک تبرئه



پول:

چالش بازار با دولت بر سر مالیات جدید

فرود اجباری هواپیمای نظامی آمریکا در ایران

بحث وام 100 میلیونی نمایندگان مجلس را متشنج کرد

دفاع مفصل قائم مقام بانک مرکزی از مظاهری



تفاهم:

ارزیابی مدیر عامل سابق پتروشیمی از پروژه های مهم این بخش؛ زیان ملی

آماده باش ترکمنستان به ایران ، گاز در زمستان گران تر است

مجمع سالیانه بانک سپه: سیاست گذاری ما تحقق اهداف کلان اقتصادی است

سازمان گسترش و نوسازی صنایع اعلام کرد: تولید مجدد پیکان از رده خارج عقلانی نیست



جام جم:

سخنگوی قوه قضائیه: جرات نداریم به شهرام جزایری مرخصی بدهیم

وزیر نیرو: سال سختی را از نظر تامین آب و برق پیش رو داریم

یک مقام نظامی ایران: هواپیمایی که نشاندنم آمریکایی نبود



جوان:

روزهای سیاه بورس در غرب

فتاح: سال سختی را از نظر تامین آب و برق پیش رو داریم

فرمانده نیروی مقاومت بسیج خبر داد: سازماندهی 2500 گردان برای تولید قدرت بازدارندگی



جمهوری اسلامی:

تداوم سقوط شاخص بورس های جهان در پی بحران مالی آمریکا

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: محکومیت قطعی 10 متهم پرونده اختلاس 200 میلیارد تومانی بانک رفاه

وزیر اطلاعات: اختلافات فکری نباید باعث طرد افراد شود

اعتراف رایس: مشکلات آمریکا در عراق فراتر از تصورات ما بود



حمایت:

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تاثیر مثبت بر خانواده زندانیان تاکید کرد:اعطای مرخصی به زندانیان مالی

متکی: هدف ایران حل مناقشات و کمک به صلح و ثبات منطقه است

جمشیدی خواستار شد: تجدید نظر در استرداد لایحه پیش فروش مسکن



حیات نو:

عملکرد بازرگانی خارجی درنیمه اول سال نشان می دهد، واردات 29 میلیارد ، صادرات 9 میلیارد دلار

رئیس قوه قضائیه: بسیاری از مسائل مفاسد اقتصادی و اجتماعی سیاه نمایی است

تنش در مجلس بر سر پرداخت 100 میلیون تومان به نمایندگان

رئیس پلیس راهنمایی ور انندگی : امیدی برای بهبود ترافیک نیست



خبر:

حمایت لاریجانی از پرداخت وام به نمایندگان ،جنجال بر سر پرداخت وام 100 میلیونی به نمایندگان در مجلس

رئیس جمهور دیشب در مصاحبه با شبکه یک سیما: در صورت عدم پرداخت بدهی های معوقه به بانک ها، شکایت از گردن کلفت ها را در مطبوعات درج می کنیم

کردان: من از وزارت کشور استعفا نکرده ام



خورشید:

طرح مشترک وزارت رفاه و سازمان ملل به اجرا گذاشته شد، یک وعده غذای گرم برای هر کودک روستایی

عقاب های تیزپرواز، فالکون نظامیان آمریکا را فرود آوردند، شکار هواپیمای آمریکا درآسمان ایران

آخرین نظر سنجی ها از آرای نامزدهای آمریکا، کاخ اوباما سفید تر از مک کین



دنیای اقتصاد:

دیشب در تهران انجام شد؛ افتتاح چهارمین برج مخابراتی دنیا در تهران

تاثیر بحران مالی بین لمللی بر بورس تهران

با اشاره به خاموشی ها وخشکسالی ، وزیر نیرو: حکایت همچنان باقی است

کارنامه تجارت خارجی در 6 ماه، ارزش صادرات غیر نفتی 39 درصد رشد کرد



سرمایه:

عضو کمیسیون بودجه مجلس: 45 میلیارد دلار کسری بودجه دولت

علی مطهری خبر داد: استیضاح کردان به سبک شب عاشورا

کارنامه تجارت خارجی ایران در شش ماهه اول سال اعلام شد، واردات 8/29 ، صادرات 6/9 میلیارد دلار



سیاست روز:

ایران هواپیمای ناتو را مجبور به فرود کرد

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: استفاده از مدرک جعلی از جرایم غیر قابل گذشت

به بهانه ورود المشهدانی به تهران ، طرح امنیتی عراق طنزی شنیدنی



صدای عدالت:

واکنش به ماجرای وام 100 میلیونی به نمایندگان ، تشنج در مجلس

کروبی: اگر اجماع بر فرد دیگری بود کنار می روم

در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده: تعطیلی بازارها به تبریز و مشهد کشیده شد

قانون جدید مجلس در سئوال از وزیران، وزیران در پی 3 سئوال بی پاسخ نمایندگان بر کنار می شوند



قدس:

جنجال 100 میلیونی در مجلس بالا گرفت

سولانا: نامه جلیلی از ما شکایت دارد

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: رای قطعی برای پرونده اختلاس 220 میلیارد تومانی در بانک رفاه

گزارشهای ضد و نقیض از فرود اجباری هواپیمای ناتو در ایران



کاروکارگر:

ادامه حمایت نمایندگان مجلس از حقوق نیروی کار، تصویب بیمه کارگران ساختمانی خدمت به محرومان است

با حضور وزیردفاع، تحویل پنج فروند هواپیمای ایران 140 به ناوگان هوایی کشور

فرود اجباری هواپیمای ناتو توسط جنگنده های ایرانی



کارگزاران:

بازار اصفهان در روز پنجم تعطیلی ، بازارهای مشهد، تبریز و شیراز نیز در اعتراض به مصوبه سازمان امور مالیاتی دیروز تعطیل بودند

با تاکید بر درست طی شدن مقدمات، کروبی : به اجماع اصلاح طلبان پایبندم

جنجال دریافت های 100 میلیون تومانی نمایندگان در مجلس ، لاریجانی: نمایندگان فقیرترین مسئولان هستند



کیهان:

با رهگیری جنگنده های ایران ، هواپیمای حامل ژنرال های آمریکایی مجبور به فرود شد

در پاسخ به مشارکتی ها، کروبی : نظر سنجی ده شاهی نمی ارزد

قائم مقام بانک مرکزی در گفتگو با کیهان: استقلال بانک مرکزی با وابستگی به در آمد نفت ممکن نیست

لاریجانی در دیدار مشهدانی: سیاست ایران حمایت از صلح و پیشرفت در عراق است



همبستگی:

علی لاریجانی در واکنش به پرداخت وام 100 میلیونی قرض الحسنه به نمایندگان برای تامین مسکن: نمایندگان فقیرترین افراد دستگاه های کشور هستند

کروبی: برنامه ای برای کنار رفتن ندارم ما کار حزبی و تشکیلاتی می کنیم

کردان: دولت در واگذاری 23 تصدی به شهرداری ها ناموفق بوده است



همشهری:

6/ 9 میلیارد دلار صادرات؛ 8/29 میلیارد دلار واردات در 6 ماه، واردات ، 50 درصد بیش از اهداف برنامه چهارم

واگذاری 23 تصدی دولتی به شهرداری ها تا 6 ماه آینده

فرود اجباری یک هواپیمای خارجی در مهر آباد



هدف واقتصاد:

مدیر عامل شرکت بورس خبر داد: 8 پیشنهاد بازار سرمایه به بانک مرکزی

وزیر راه: مدیران هما را تحت فشار قرار می دهم

حسامی : سازمان خصوصی سازی تاکنون از ما اطلاعات نخواسته است

جمشیدی: جاعل مدرک کردان به دادگاه احضار شد