معاون سازمان سنجش به مهر خبر داد: آخرین وضعیت کنکوریها در تکمیل ظرفیت / توقف پذیرش تا ابلاغ مصوبه مجلس

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تکمیل ظرفیت کنکور از مهرماه آغاز شد و داوطلبان بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش تا 12 مهر ماه نسبت به انتخاب رشته در این تکمیل ظرفیت اقدام کردند. 58 هزار ظرفیت نیز برای تکمیل ظرفیت کنکور امسال در نظر گرفته شده بود که از این تعداد یک هزار و 562 نفر در رشته های روزانه و با احتساب دوره های شبانه 2 هزار و 23 نفر در این دوره ها پذیرش می شدند.

وی اظهار داشت: تکمیل ظرفیتی که سازمان سنجش اعلام کرده بود 70 تا 80 درصد مصوبه مجلس را به ویژه در دوره های روزانه و شبانه پوشش می داد اما مجلس برای تصویب قانون اصرار داشت و در نتیجه پس از تصویب سازمان چاره ای برای به تعویق انداختن اعلام نتیجه تکمیل ظرفیت کنکور نداشت.

معاون سازمان سنجش به مهر گفت: مصوبه مجلس در خصوص رشته های فنی و مهندسی، پزشکی و حقوق است که سازمان سنجش نیز قبلا اعلام کرده بوده که در این رشته ها ظرفیت جدید در تکمیل ظرفیت اضافه می کند اما با افزوده شدن چند رشته و دانشگاه توسط مصوبه مجلس که منجر به دوباره کاری و جابجایی در پذیرش ها و 2 تکمیل ظرفیت موازی می شد، سازمان سنجش به ناچار اعلام نتایج تکمیل ظرفیت را به تعویق انداخت.

وی با تأکید بر اینکه نمی توان 2 بار جابجایی صورت داد و برای داوطلبان 2 بار تکمیل ظرفیت کرد به مهر گفت: علاوه بر این در مصوبه مجلس، پرداخت شهریه توسط داوطلبان مطرح است که این نیز مشکلاتی را در بر خواهد داشت.

خدایی اظهار داشت: از این رو با در نظر گرفتن چنین مشکلاتی که به دنبال مصوبه مجلس ایجاد خواهد شد، سازمان سنجش تا زمانی که ابلاغ مصوبه را دریافت نکند، تکمیل ظرفیت 8 مهر را انجام نمی دهد و این موضوع عملا متوقف است.

وی افزود: مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز مانند سایر مصوبات باید به تأیید شورای نگهبان برسد و این شورا نیز اظهار نظر خود را ارائه دهد و پس از تأیید، مصوبه را به دولت ارسال و در نهایت دولت به دستگاه اجرایی ابلاغ کند در نتیجه تکمیل ظرفیت کنکور 87 پس از ابلاغ مصوبه مجلس به سازمان اجرایی می شود.

وی در پاسخ به مشکلاتی که ممکن است به دنبال اجرای مصوبه مجلس در خصوص پرداخت شهریه از داوطلبان پس از پذیرش در دانشگاه به وجود آید، گفت: سازمان سنجش نظرات کارشناسی خود را در خصوص قانون به مجلس ارائه کرده است اما با تصویب قانون، مسئولیت این مشکلات به عهده مجلس است.