ملاقات سفیر کره جنوبی با رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران وکره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین هاشمی در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه بین دو کشور در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افزایش همکاریهای صنعتی ، فرهنگی ، رسانه ای به ویژه انرژی را نمونه خوبی برای ادامه همکاریها دانست.

وی افزود: ایران بهترین پل ارتباطی به کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه می باشد.

سید حسین هاشمی درادامه این دیداربا تاکید برصلح آمیز بودن فعالیتهای ایران درزمینه دستیابی به فناوری هسته ای گفت: همانطوری که همه کشورها بر اساس NPT حق استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای را دارا می باشند جمهوری اسلامی ایران همواره در چهارچوب مقررات آژانس عمل کرده است و این موضوع بارها در گزارشهای آژانس مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: آمریکا و بعضی از کشورها همواره در خصوص ایران به دنبال بهانه های سیاسی که عمدتا تبلیغاتی هست، می باشند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کره جنوبی درادامه این دیدار گفت: ایران نه تنها هیچ گاه در طول تاریخ به کشوری حمله نکرده است بلکه همواره به دنبال ایجاد صلح و ثبات در منطقه بوده است.

کیم یانگ موک سفیر کره جنوبی در تهران نیز در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه فی ما بین تهران و سئول ابراز علاقه مندی کشورش را برای بسط و گسترش مناسبات در تمامی زمینه ها را اعلام داشت.

سفیرکره جنوبی درتهران درادامه این دیداربا اشاره به نقش استراتژیک کشورمان درجغرافیای سیاسی منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران با موقعیت ممتاز خود در منطقه از اهمیت خاص و برجسته ای در مجامع بین المللی و جهانی برخوردار است.