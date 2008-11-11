این کارگردان که امسال فیلم سینمایی "تاکسی نارنجی" را در جشنواره فیلم فجر دارد، درباره تغییرهای جشنواره در سال‌های اخیر به خبرنگار مهر گفت: در مجموع این تغییرها را می‌توان در قالب اصلاحاتی پذیرفت که هر سیستمی به آن نیاز دارد. نمی‌توان سال‌ها جشنواره برگزار کرد بدون اینکه به رفع نواقص و کاستی‌های آن اندیشید. پس بهتر است درباره این اصلاحات موضع منفی نگیریم.

کارگردان فیلم‌های "تحفه‌ها" و "معادله" افزود: تعیین زمان برای ارسال فیلم‌ها به دفتر جشنواره و اصرار برای پایبندی فیلمسازان به رعایت این زمان می‌تواند به برگزاری جشنواره نظم و ترتیب بدهد. در شرایطی که کارگردانان بدانند از یکسال قبل باید به زمان مقرر توجه کنند، در برنامه‌ریزی‌هایشان این مسئله را در نظر می‌گیرند.

وحیدزاده ادامه داد: فیلم‌ها باید در بهترین شکل ممکن در جشنواره فجر نمایش داده شوند. اکران فیلم‌هایی که نواقصی دارند و قرار است برای اکران عمومی کامل شوند به اعتبار جشنواره لطمه می‌زند. تعیین زمان برای ارسال فیلم‌ها به دفتر جشنواره و اصرار برای رعایت آن از سوی همه کارگردان‌ها این مشکلات را رفع می‌کند.

وی افزایش تعداد سیمرغ‌ها را امتیازی برای این دوره جشنواره فیلم فجر دانست و گفت: در دوره‌های قبل به دلیل کمبود سیمرغ گاهی فیلم‌ها و هنرمندانی که اختلاف کم با هم داشتند نادیده گرفته می‌شدند. افزایش تعداد سیمرغ‌ها می‌تواند کمک کند تا آنها که استحقاق دریافت جایزه دارند، محروم نشوند و حاصل کارشان دیده شود.

وحیدزاده درباره جداسازی بخش بین‌الملل از بخش داخلی هم گفت: مستقل برگزار کردن این بخش‌ها باعث می‌شود به بخش خارجی هم توجه ویژه شود. برای رونق این بخش باید فیلم‌های روز سینمای جهان را نمایش داد و از هنرمندان بین‌المللی برای حضور در جشنواره دعوت کرد. مستقل شدن بخش بین‌المللی کمک می‌کند توجه و تمرکز بر این بخش بیشتر باشد.