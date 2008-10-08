به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برزیل به احتمال فراوان میزبان رقابتهای جام جهانی 2014 است و به گفته سپ بلاتر در حال حاضر نامزدهای پرو پا قرصی برای میزبانی این رقابتها در سال 2018 در دیگر مناطق جهان وجود دارند. با این حال به آمریکاییها امیدواری داد می توانند خود را به عنوان یک نامزد قوی برای میزبانی رقابتهای جام جهانی 2022 مطرح کنند.
بلاتر گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورها نامزد میزبانی رقابتهای جام جهانی 2018 هستند. جام جهانی 2014 در منطقه آمریکا برگزار می شود و آمریکاییها و مکزیکیها می توانند خود را نامزد کنند.
آمریکاییها میزبان رقابتهای جام جهانی 1994 بودهاند و طبق گفته رئیس فیفا، آنها می توانند خود را برای رقابتهای جام جهانی 2022 نامزد کنند.
بلاتر افزود: در اروپا، ما نامزدهایی بسیاری از جمله انگلستان، اسپانیا (تنها یا مشترکا با پرتغال) و روسیه را داریم. چین و ژاپن و استرالیا و قطر هم میزبانی این رقابتها را می خواهند.
این در حالی است که بلژیک و هلند هم بتازگی به صف نامزدهای میزبانی رقابتهای جام جهانی 2018 پیوستهاند.
رئیس فیفا اظهار داشت: اگر از من در مورد شانس میزبانی هلند و بلژیک بپرسید، می گویم آنها هم از بخت بالایی برخوردار هستند.
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