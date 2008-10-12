تشکیل کارگروه ویژه تدوین سند راهبردی 20 ساله وزارت نیرو

علی یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگروه و کمیته های کاری مختلف در بخشهای آب، برق، فاضلاب و امور اداری برای تدوین سند راهبرد بیست ساله وزارت نیرو فعال شده است.

معاون وزیر نیرو در امور حقوقی، مجلس و پشتیبانی افزود: اهداف برنامه پنجم توسعه نیز در این سند راهبردی دیده خواهد شد، ضمن اینکه این سند راهبردی مطابق بر اهداف سند چشم انداز 20 ساله است.

وی تصریح کرد: کمیته های مختلف کاری در این زمینه تشکیل شده است که امید است بتوان با تدوین نقشه راه جامع و راهبردی، به اهداف سند چشم انداز بیست ساله در حوزه آب و برق دست یافت.