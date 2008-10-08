چشم پوشی از خون عماد مغنیه غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان در شماره امروز خود با طرح این پرسش که به راستی ادامه آماده باش اسرائیل به خاطر ترس از انتقام گرفتن خون عماد مغنیه فرمانده نظامی حزب الله لبنان به چه معنی می تواند باشد، به اظهارات چندی پیش سید حسن نصرالله اشاره کرد.

به نوشته الاخبار، سید حسن نصرالله در نشستی گفت : نمی توان از تصمیمی که برای پاسخ دادن به ترور حاج عماد اتخاذ شده، عقب نشست و همچنین نمی توان از "غافلگیری بزرگ " دشمن نیز دست برداشت.

این درحالی است که بعد از ترور مغنیه، حزب الله تاکید کرد که در حال برنامه ریزی برای گرفتن انتقام خون شهید عماد مغنیه است.

مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن 86 توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق به شهادت رسید. مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان 2006 که با شکست رژیم صهیونیستی همراه شد به شمار می رفت.

درپی این اقدام تروریستی، منابع نزدیک به حزب الله فاش کردند: عملیات ترور عماد مغنیه با هزینه یکی از مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس و حمایت فنی آمریکا و طرح اسرائیل و همکاری سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی برخی کشورهای عربی انجام شد.