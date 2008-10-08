نظام سلطه غربی در حال دست و پا زدن است/ شکایت از متخلفان بزرگ بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد شب گذشته در گفتگوی مستقیم با مردم که از شبکه یک سیما پخش شد، اظهار داشت : نظام سلطه زمانی تلاش کرد ایران، قدرتمند نشود ،اما از یک سال و نیم پیش به این نتیجه رسید که نمی تواند و از آن موقع تا کنون ساختارهایی را که متضمن وجود خود آنهاست، می خواهند حفظ کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران از سنگین ترین تحریمها به ویژه تحریمهای بانکی عبور کرده است، گفت: آنها دراین مرحله هم شکست خوردند.

وی درآغاز گفتگوی مستقیم با مردم از شبکه یک سیما با تبریک به ملت ایران به خاطر موفقیت های معنوی که در ماه مبارک رمضان کسب کرده است،افزود: این ماه با همه برکات و رحمتش آمد و خدا را سپاسگزاریم که مردم ایران به ویژه جوانان بهره های بسیاری از این ماه پربرکت بردند و فضای کشور سرشار از معنویت و عبادت شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: مهمترین واصلی ترین سرمایه انسان برای زندگی سعادتمند همین برکات معنوی است و آثار آن پاکی، دوستی و برادری میان انسان هاست و امیدوارم فضای کشور همواره اینگونه باشد.

احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که وجه تمایز چهارمین سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سفرهای گذشته چه بوده است و دستاوردهای آن چیست ؟گفت: یک ملت برای زندگی عزتمند ،نیازمند لوازمی است به ویژه اینکه ملت ایران ،ملتی آرمانی و فرهنگی است و منفعل نیست و برای جهانیان حرف دارد.

رئیس جمهور افزود: لازمه عزتمند زیستن و پیشرفت، حضور فعال در همه عرصه های داخلی و جهانی است، به ویژه اینکه در شرایط امروز جهان که زندگی ها به طور کامل به یکدیگر گره خورده است و بدون ارتباطات نمی توان زندگی کرد.

وی ارتباط میان ملل را مثبت دانست و تصریح کرد: بسیاری از ارزشها و استعدادها در زندگی اجتماعی بروز می کند و ملت ها باید در این فضا با یکدیگر تعامل داشته باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بیش ازصد سال است که جهان اسیر یک اندیشه و مبانی نظری و نیز رفتار ویژه است که همه فضای اجتماعی و مسائل گوناگون را تحت تاثیر قرارداده است ، خاطر نشان کرد‌:‌ملت ایران نمی تواند این اندیشه و رفتار را که در صدد تحمیل خواسته های غیر قانونی یک گروه بر همه ملت هاست بپذیرد.

وی با اشاره به اینکه ‌باید فضاهای کاذب در دنیا شکسته شود ،گفت: ما با جهان دعوا نداریم و باید از سازمان ملل متحد به عنوان بهترین مکان برای تبادل آراء‌ و تصمیم گیری های جهانی استفاده کرد.

احمدی نژاد افزود: دموکراسی که برخی گروه ها مطرح می کنند باید در سازمان ملل متبلور شود ،اما شاهدیم که این سازمان به چه وضعی دچار شده است.

رئیس جمهور در ادامه گفتگوی مستقیم با مردم از شبکه یک سیما گفت: مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد یک فرصت برای تعامل و گسترش ارتباطات ، شنیدن حرف ها و اثر گذاری است و دولت نهم این فرصت را به خوبی شناخت و برای آن برنامه ریزی کرد .

دکتر احمدی نژاد با اشاره به سیر رو به گسترش برنامه های ارائه شده در چهار سال گذشته در نشست های این مجمع گفت: در سال اول حضور در سازمان ملل ، تبلیغات وسیعی علیه جمهوری اسلامی ایران شده بود و قدرت های بزرگ طوری تبلیغ کرده بودند که حاکم مطلقند ،کامل ترین شیوه زندگی را دارا هستند و هیچ کس دیگری در جهان حرفی برای گفتن ندارد .

رئیس جمهور با اشاره به همزمانی سفر اول به نیویورک با استقرار نظامیان امریکایی در عراق و سرمستی آنان از اشغال این کشور و تبلیغات وسیع علیه برنامه هسته ای ایران افزود: ‌آنها در آن شرایط طوری تبلیغ کرده بودند که ملت ایران دارای پیام نیست و تسلیم اراده سلطه گران است و این مسئله را نه تنها رسانه ها ، بلکه مسئولان سیاسی نیز اعلام می کردند .

دکتر احمدی نژاد گفت : در سفر اول لازم بود آن فضا را بشکنیم و اعلام کنیم که ملت ایران حاضراست ، حرف دارد و از حقوقش دفاع می کند و سلطه را نمی پذیرد .

رئیس جمهور به دومین سفرش به نیویورک و شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و افزود : در آن سفر درباره مسائل هسته ای کشور و دیگر مسائل به صورت جزئی تر افشاگری و خطی را برای صحبت کردن با ملت امریکا علاوه بر ملت های جهان باز کردیم .

وی با بیان اینکه 300 میلیون نفر جمعیت امریکا چه بخواهند و چه نخواهند پایگاه و پایه سلطه در جهان هستند، لزوم سخن گفتن با آنها را یادآور شد و افزود: مردم امریکا در استضعاف کامل قرار دارند و با تبلیغات گسترده رسانه ای، نمی توانند اظهار نظر کنند و امیدی هم به آن ندارند .

رئیس جمهور سومین حضورش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را یادآور شد و افزود: در آن نشست ، بر سازوکارهای جهانی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت علامت سوال هایی گذاشتیم و ساختارها را زیر سوال بردیم .

دکتراحمدی نژاد با اشاره به چهارمین حضور خود در این نشست گفت: در نشست امسال، جمهوری اسلامی ایران وارد بحث های نظری شد و تغییر محل سازمان ملل ونگاه به مشکلاتی را که از جانب قدرت های بزرگ برای ساختارهای جهانی ایجاد می شود خواستار شد .

رئیس جمهور با بیان اینکه از سال اول تا چهارم حضور در سازمان ملل ، تعداد و تنوع برنامه ها افزایش و ارتقا یافته است، افزود: در این سفرها از فرصت های پیش آمده از جمله حضور در دانشگاه کلمبیا که همه رسانه ها روی ایران متمرکز شدند ، استفاده شد.

احمدی نژاد گفت: در سفر اخیر به نیویورک شرکت کنندگان در نشست پنجاه گروه ضد جنگ امریکایی گفتند به ملت ایران بگویید کارهایی که دولت امریکا انجام می دهد، نظر مردم امریکا نیست .

رئیس جمهور گفت: امروز اندیشه سلطه گر آمریکایی به پایان راه خود رسیده و ناچار است تغییر رفتار دهد.

دکتر احمدی نژاد در ادامه سخنانش در مصاحبه تلویزیونی با مردم ایران افزود: در مجمع عمومی سازمان ملل، مسئولان بسیاری از کشورها از ما سؤال می کردند که چه کرده اید، ملت و به ویژه جوانان کشورتان اینقدر در صحنه حضور دارند؟

وی گفت: استقبال از سخنان ملت ایران و نمایندگان این ملت در جهان روزافزون است و بسیاری از خبرنگاران در مجمع اخیر سازمان ملل برای مصاحبه ای کوتاه التماس می کردند.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل باید احیا شود افزود: اگرچه چند قدرت سازمان ملل را در اختیار دارند اما باید تلاش کنیم حرف خود را بزنیم.وی گفت: هم اکنون بسیاری از رسانه های اصلی دنیا حرف های ما را مستقیم پخش می کنند و این موضوع را که حرف های ما به گوش کسی نمی رسد قبول ندارند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه مقدمة تغییر در شورای امنیت احیای مجمع عمومی است، گفت: کشورها ابتدا باید ترسشان بریزد، سپس خواست هایشان یکی شود و در آخرین مرحله این خواست ها عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه در اجلاس غیر متعهدها که در تهران برگزار شد برخی از تصمیمات عملیاتی شد، گفت: در این اجلاس خیلی کشورها فهمیدند که اگر باهم متحد باشند، اثرگذار خواهند بود.

رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که آیا در مذاکرات با مسئولان کشورها با مطالب ضد و نقیض مواجه می شوید یا خیر؟ گفت: چند سال پیش فاصله بین مباحث آنها در جلسات خصوصی وعمومی بسیار زیاد بود و دائم می گفتند تحت فشاریم ؛اما هم اکنون این فاصله ها خیلی کم شده است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه در سال اول حضور خود در سازمان ملل ، بسیاری از کشورها ما را تهدید می کردند که از مواضع خود دست برداریم اما هم اکنون ما را ستایش می کنند، افزود: در سال نخست سخنرانی قدرت های بزرگ علیه ما بود؛ اما هم اکنون آنها اظهارات تندی بر ضد ما ندارند چرا که می دانند اظهارات تند مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.وی گفت: امروز می بینیم که حتی کشورهای کوچک، تهدیدهای قدرت های بزرگ را به مسخره می گیرند.



رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه بت کشورهای بزرگ باید شکسته شود و در ذهن دولت ها و حاکمان آنها فرو بریزد، گفت: یکی از علائم شکسته شدن این بت ها روند رو به رشد سخنرانی های انتقادی در مجمع عمومی است به نحوی که رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه نظام سلطه سخنرانی تندی داشت و این طور اظهار کرد که با گذشت 63 سال از تأسیس سازمان ملل، وضع امروز به مراتب بدتر از 60 سال گذشته است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از مصاحبه تلویزیونی خود با مردم دربارة‌ عضویت ایران در شورای امنیت گفت: این بحث را به عنوان آزمایشی برای نظام سلطه مطرح کردیم تا معلوم شود رفتار نظام سلطه چگونه است . وی در خصوص ایجاد دفتر شورای روابط ایران و آمریکا گفت: از ماهیت این دفتر اطلاع دقیقی ندارم اما بالاخره این دفتر یک" ngo" است و موضوعیتی ندارد.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به این که اندیشه سلطه گر آمریکایی به پایان راه خود رسیده و ناچار است تغییر رفتار دهد، افزود: در غیر این صورت امواج جهانی آنها را زیر پا له می کند.

رئیس جمهور گفت: در اجلاس مجمع عمومی چندین بار به صراحت گفتم که آنها باید به ایران به عنوان قطب اصلی تأثیرگذار در همه مناسبات جهانی توجه کنند؛چرا که ملت ایران حرف های نو وبا مبانی مستحکم وانسانی دارند. البته ملت های دیگر نیز حرف برای گفتن دارند اما فرصت بیان به آنها داده نمی شود.

احمدی نژاد با اشاره به فشار رو به گسترش ملت آمریکا به مقام های کشورشان در اصلاح رفتار با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مطالبه جدی ،خاطر نشان کرد: منطق ملت ایران را مردم آمریکا پذیرفته اند.

رئیس شورای امنیت ملی در پاسخ به سؤالی درباره گشایش دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران خاطر نشان کرد: آمریکایی ها در ایران دفتر حفاظت دارند و البته در ماههای گذشته حرفهایی زدند که دنبال نکردند، معتقدم آنها منتظر تحولات انتخاباتی کشورشان هستند تا با نظم بهتری وارد صحنه شوند.

رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی درباره موضع جمهوری اسلامی در قبال آمریکا یادآور شد: موضع ایران موضعی رسمی است که بر اساس احترام متقابل و عدالت است. وی افزود: هر دولتی که در امریکا به روی کار بیاید اگر بر این اصول پایبند باشد، پاسخ ایران مثبت و در غیر این صورت پاسخ ما منفی است.

رئیس جمهور گفت: به نظر من ‌تحول اصلی در دیپلماسی با امریکا اتفاق افتاده و چون ارتباط با ایران مطالبه مردم امریکاست به همین دلیل هوشمندان انها همراه مردم صحبت می کنند تا رأی شان افزایش یابد. وی افزود: ارتباط با مردم امریکا برقرار شده که این تعاملی عادلانه است و این اتفاق روی داده و باید روابط اصلاح شود تا عدالت برقرار گردد.

وی گفت: همواره آنها توهین آمیز و از موضع خیلی بالا با مردم ایران حرف می زنند اما اکنون پشت صحنه آنها خالی است و مردم شان به شدت علاقه مند به روابط با ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه ‌ شکل ظاهری این ارتباط بستگی به نوع ارتباط و تصمیم مسئولان امریکایی دارد، اضافه کرد: باید جلوتر برویم و متناسب با شرایط و مبتنی با اصول رفتار کنیم.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که حضور نداشتن هیات امریکایی را در هنگام سخنرانی خود، چگونه ارزیابی می کند، گفت: این بی ادبی است و حضور ما نیز به این دلیل است که اگر حرفشان درست باشد استفاده کنیم، اما اگر درست نباشد هم پاسخ شان را بدهیم و از طرفی شاید آنها حوصله گوش دادن ندارند.هرچند حضور نداشتن هیات امریکایی در هنگام سخنرانی من در رسانه های آنجا واکنش داشت و آنها این موضوع را منفی جلوه دادند.

رئیس جمهور در ادامه گفتگوی مستقیم با مردم از شبکه یک سیما در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا حل مسائل ما به حل و فصل مسائل با امریکا بستگی دارد، گفت: مدعیان اصلاح جهان خود را هم نمی توانند اداره کنند.

وی با اشاره به اینکه ملتی پیروز است که متکی بر توان خود حرکت کند و تعامل سازنده هم داشته باشد، افزود: در ایران اصل برحرکت اراده ملت است و چیزی که با اراده ملی به دست آید ماندگار است ، اما کمک و عاریه، مصرف و تمام می شود.احمدی نژاد در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص تورم و کنترل نقدینگی در کشور گفت: تورم در حالی داریم که در این شش ماه، رشد نقدینگی صفر و حتی منفی بوده است.

رئیس جمهورگفت: تورم علت های دیگری هم دارد .مهم چرخش نقدینگی است که اگر مانند خون در رگ های بدن درست حرکت کند مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی تصریح کرد: نسبت رشد اقتصادی ما به نقدینگی بالا نیست ،اما شبکه مدیریت نقدینگی مشکل دارد که برطرف کردن این مشکل جزئی از برنامة تحول اقتصادی دولت است.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: شبکه پولی کشور باید پول را جمع آوری و درست توزیع کند در حالی که تاکنون مأموریت شبکه پولی ما کلی بوده است و به درد اقتصادی با رشد 8 تا 9 درصد نمی خورد.

رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از علت تورم ساختاری و بخشی وارداتی است، گفت: در این شش ماهه، 11 درصد کاهش واردات داشتیم، اما ارزش واردات 28 درصد افزایش داشت که نشان می دهد بیشتر کالاهای وارداتی سرمایه ای بوده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ها در دنیا به داخل کشور نیز منتقل می شود، یادآور شد: به عنوان مثال جنسی که در بازار ما قیمت آن 100 تومان است و در خارج از کشور 300 تومان به فروش می رسد، میل به رفتن دارد و این به آن معناست که قیمت داخل باید به آن 300 تومان خارج برسد.

احمدی نژاد با بیان اینکه بخشی از مشکل تورم نیز به شبکه تنظیم نقدینگی بر می گردد ،گفت: اینکه بخشی از نقدینگی به عده ای داده شود و آنها مبلغ داده شده را پس ندهند و حتی در خارج از آنچه باید هزینه می کردند مصرف کنند ازجمله مشکلات است.

رئیس جمهور در خصوص برخورد با متخلفان بزرگ بانکی گفت: تصمیم گرفتیم به افرادی که به شبکه بانکی مبالغ زیادی بدهکارند مهلت بدهیم تا بدهی خود را در زمان مشخصی پرداخت کنند و اگر نیاورند از آنها شکایت و اسامی آنها منتشر خواهد شد.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا بدهکاران بزرگ بانکی شخصیت حقوقی دارند یا حقیقی، گفت: البته آنهایی که مشکل دارند شخصیت حقیقی دارند، برخی هم که حقوقی هستند، ماهیتشان حقیقی است.

وی با اشاره به لزوم اصلاح مقررات بانکی گفت: در حال سامان دهی برای جلوگیری از تبعیض در برخورد با متخلفان شبکه پولی هستیم که کار سختی است؛ چون پول، قدرت چانه زنی ایجاد می کند اما ما هم اکنون در سنگر آخر هستیم.رئیس جمهور افزود: تاکنون برای اصلاحات در این بخش جلسات متعددی برگزار شده است تا شبکه بانکی و پولی کشور به روز و مشکلات برطرف شود.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه منحنی تورم در شش ماهه اول امسال نزولی بوده است ،گفت: مسکن یک قلم عمده است که حرکتی رو به پایین را آغاز کرده است، اما در بعضی از بخشها در اختیار ما نیست مگر اینکه با یارانه آن را مهار کنیم. احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی در باره نرخ تورم در شش ماهه اول امسال گفت: عدد 23 وسه دهم برای تورم واقعی نیست و در مجموع نرخ تورم در این مدت نزولی بوده است و برای نیمه دوم هم با مدیریت منابع دولت تلاش کردیم که جلو افزایش تورم را بگیریم.

رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که با توجه به افت قیمت مسکن و کاهش سرمایه گذاری در این بخش آیا تولید دچار مشکل نمی شود، گفت: گزارشها حاکی از آن است که تولید، رشد داشته و در شش ماهه اول امسال پروانه های صادر شده در شهرها 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، ضمن اینکه مشکلات بانکی مسکن مهر نیز حل شده است و بانکها آماده تسهیلات دهی هستند.

احمدی نژاد افزود: ما در سه، چهار سال آینده باید سالی یک و نیم میلیون واحد مسکونی بسازیم تا پاسخگوی نیازهای انباشته شده کنونی و رشد جمعیت و اصلاح بافتهای فرسوده باشیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: در روستاها در زمینه مسکن کارها خوب پیش رفته و در دولت نهم 500 هزار واحد مسکونی ساخته شده و 300 هزار واحد هم در دست اقدام است؛ بیشتر فشار در شهرها به ویژه شهرهای بزرگ بوده که قیمت ها نیز در شهرها رو به کاهش است.

وی گفت: نمی خواهیم سرمایه گذاری در بخش مسکن آسیب ببیند بلکه می خواهیم جلو سوداگری در این بخش را بگیریم، اولین بار است که قیمت مسکن پایین می آید.

رئیس جمهوربا اشاره به کاهش نسبی قیمت مسکن تصریح کرد: قیمت مسکن یک روزه بالا نرفت وما انتظارنداریم که به سرعت پایین بیاید. ما به موازات این کار بورس را فعال کردیم تا منابع، آزاد و در بخشهای سالم اقتصادی فعال شود.