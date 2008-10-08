هشدار نسبت به زدو بند غرب با طالبان/ ضرورت تشکیل پارلمان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی پیش از ظهر امروزطی سخنانی در نشست افتتاحیه شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی که درمجموعه سعد آباد تهران آغاز شد، اظهارداشت: با توجه به دیدارهای اخیر غربی ها با سران القاعده و اظهارات یک فرمانده ارتش انگلیس در افغانستان که نسبت به درگیری با طالبان اظهار ناتوانی کرده، باید احتمال داد که غربی ها در آینده با ملاعمر در کاخ سفید پالوده میل کنند.

وی افزود: افزایش تولید مواد مخدر درکشور تحت اشغال افغانستان از3000 به 9000 تن یکی دیگرازآثار سیاست ضدتروریستی غرب نام است و از تماس های به عمل آمده میان فرماندهان نظامی اشغالگران با سران طالبان می توان به این نتیجه رسید.

لاریجانی خطاب به غربی ها گفت:‌ شما که به این راحتی با تروریست ها به توافق می رسید، چرا این اندازه کشتار در منطقه راه انداختید؛ متاسفانه سیاست های آنان به اصطلاح مبارزه با تروریسم است که نتیجه این اقدامات باعث سه برابر شدن تروریسم در منطقه شده است.

رئیس مجلس هشتم با اشاره به ناتوانی غرب در برابر تروریست ها، ‌علت اصلی این مسئله را ارزیابی اشتباه غرب از شرایط و قدرت خود و عدم درک شرایط فرهنگی و اجتماعی منطقه دانست که نتیجه عملی آن تشدید مشکلات روانی ناشی از رشد معضل تروریسم برای امنیت جهانی بوده است.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه بحث اقدام پیشرفتانه در جنگ و اشغال نظامی به بهانه مبارزه با تئوری و تحمیل دست نشانده به بهانه دموکراسی خواهی را یکی دیگر از تئوری های رایج شده در سیاست بین الملل دانست و گفت : هر چند نارس و عجولانه بودن چنین تئوری‌هایی از دید تیزبینی عالم سیاست مخفی نبود، اما با تبلیغات مهیج و نبود نظریات جایگزین باید بپذیریم که عملا در یک زمان تلاش شد نظریه معیوب یک جانبه گرایی به نظریه مسلط صحنه بین الملل بدل شود.

رئیس دوره ای مجمع مجالس آسیایی ادامه داد: این دوره را باید جزء دهه های سیاه از نظر حقوق بشر دانست؛ چرا که شاهد بدترین جنایات علیه بشریت بودیم اما شکل ظاهری آن قانونی بود بطوری که بمباران‌های وحشیانه در عراق، فلسطین، افغانستان و لبنان زندان‌های مخوف درابوغریب، گوانتامو و سرقت‌های سازمان یافته هوایی از سوی پایگاه‌های آمریکا در اروپا از اتفاقات این دوره است.

وی گفت: دراین دوره کشورهای اندکی با انقلاب اسلامی ایران درمبارزه با وحشی گری مدرن همراه شده اند، اما نتایج استراتژی ایران در خاورمیانه به خوبی عیان است.

لاریجانی همچنین با بررسی نقش آسیا و برنامه آن برای دهه بعد اظهار داشت : با وجود گذران دوره های محنت باری به ویژه برای آسیایی ها امروزه صحنه جهانی از تئوری صلب یک جانبه گرایی عبور کرده و قدرتهای گذشته بر تحرک خود در صحنه منطقه‌ای و جهانی افزوده‌اند. آنها خود را وارث آرایش جهانی می پندارند و این بازیگری می تواند به مدیریتی چند جانبه بر صحنه بین الملل منتهی شود، اما در حال حاضر با این مدیریت چند جانبه مواجه نیستیم.

وی وضعیت شکل نیافته فعلی را تشریح کرد و گفت: هنوز بازیگران نتوانسته‌اند استواری و پایداری خود را اثبات نمایند و طبیعی است نیازمند زمان هستند. به طوری که این دوره می تواند برای آسیا فرصت تلقی شده و با نگاه عالمانه و دقیق جایگاه درستی در معادلات بین المللی تعریف شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ظرفیت های بالفعل آسیا از نظر جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و ذخایر انرژی اظهار داشت : از هر منظری که به جهان و روندهای آن بنگریم جایگاه آسیا ممتاز است و به مثابه یک قطب تاثیر گذار در معادلات سیاسی، اقتصادی جغرافیایی و فرهنگی در جهان است.

لاریجانی تصریح کرد: نگاه فعالانه روسیه در منطقه و جهان و قدرت نو ظهور اقتصادی چین و حیات اقتصادی مناطق جنوب شرق آسیا و پیشرفت‌های عرصه فناوری در غرب آسیا و خاورمیانه و قدرت انرژی ، نفت و گاز در آسیا عناصری مهم در بازیگری آسیا طی دهه های آینده است.

وی با تاکید بر اینکه بنا ندارم در اجلاس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی غلو گویی کنم، گفت: عناصر تاثیر گذار در قدرت آسیا کامل تر از سایر بازیگران است و با استفاده از این فرصت می توان افق‌های جهش‌های بزرگ را برای آسیا فراهم کرد و در غیر این صورت دیگران با حضور بدلی خود جایی را بر حرکت تکاملی آسیا تنگ می کنند .

رئیس دوره ای مجمع مجالس آسیا تاکید کرد: مصیبت مهم آن است، سایر بازیگران با فرهنگ و مختصات اجتماعی آسیا آشنایی ندارند و رفتارهای نابخردانه ایجاد مشکل می کند و امنیت و ثبات منطقه را به مخاطره می اندازد. به طوری که نمونه‌ای از این رفتارها در ناشی گری‌های سیاسی ناتو در افغانستان مشاهده شده و آمریکا و ناتو در توجیح عملیات نظامی خود در افغانستان تمرکز بر مبارزه با طالبان را مطرح کرده اند، اما در سالهای گذشته بارها مطلع شدیم که برخی عناصر ناتو با طالبان مذاکراتی پنهانی دارند، اما در بحث ‌های علنی نفی می کنند.

وی علت اصلی ماجراهای افسانه‌ای در منطقه آسیا را ارزیابی غلط از شرایط و قدرت از سوی این دولت ها دانست و گفت: عدم فهم شرایط فرهنگی و اجتماعی و تحولات دهه اخیر علت چنین وضعی است و برخی وسوسه های نفوذ در منطقه قفقاز و آسیای میانه برای غربی‌ها و تئوری های خیالی تسلط بر مناطق انرژی آینده منجر به چنین نقایصی در محاسبات آنها شده که این مسایل را رقم زده است.

لاریجانی با تاکید بر نقش مردم و نهادهای مدنی دربینش همگرایانه درآسیا اظهارداشت: مجمع مجالس آسیایی با تکیه بردو ویژگی مردمی بودن و تکیه بر آرا و انتخاب مردم و مرجعیت در امر قانون گذاری و قانون مداری نقش بسیار موثری در توسعه روابط بنیادین در میان ملت ها و دولت های آسیایی ایفا نماید و زمینه ساز تحقق آرمان پارلمان آسیایی باشد و براین اساس دولت های آسیایی در حمایت از این نهاد موثر رسالت و مسوولیتی سنگین دارند.

وی مجمع مجالس آسیایی را مهمترین نهاد مدنی در آسیا دانست و گفت : این نهاد می تواند در تقویت همگرایی آسیایی نقش مهمی داشته باشد و علاوه بر موضوعات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایده های دستورانه و مبتکرانه‌ای مانند معاهده دوستی بر آسیا، بازار یکپارچه انرژی در آسیا را تحقق بخشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی ایران دید مثبتی نسبت به همگرایی در آسیا دارد گفت: ایران در کنار کشورهای تاثیرگذار با عضویت در بسیاری از نهادها و سازمان های آسیایی نقش فعال در تقویت همگرایی درعرصه های سیاسی، انرژی، اقتصادی در آسیا به عهده داشته است و این تلاش ها و همکاری ها در کمیت و کیفیت باید ارتقا پیدا کرده و به تحکیم روابط و تثبیت صلح و امنیت و رفاه در آسیا منجر شود.

وی ایران را به عنوان یکی از اعضای موسس مجمع مجالس آسیایی معرفی کرد و گفت: به عنوان رییس دوره‌ای این مجمع تشکیل دبیرخانه ثابت و فعال در تهران را اقدامی سازنده ارزیابی می کنم و بر این باورم که این اقدام در تثبیت فعالیت ها و پیگیری جدی تر تصمیمات مجمع موثر خواهد بود.

لاریجانی همچنین از نژادحسینیان به عنوان دبیر کل مجمع تقدیر کرد و گفت: باید تلاش شود تا از طریق افزایش و تعمیق روابط بین مجالس، مجالس عضو و نهادهای دولتی در سطوح آسیا دایره تاثیرگذاری تصمیمات و رهنمودهای این مجمع توسعه بخشیده شود و تعامل بیشتری برای ارتباط موثر با نهادهای مشابه در جهان صورت گیرد تا راهکارهای جدیدی برای توسعه همکاری اتخاذ شود.