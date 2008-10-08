برخورد سازمان تعزیرات با دریافت کنندگان مبالغ اضافه سرویس های مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: با توجه به اینکه میزان شهریه وتعرفه سرویس های مدارس ، مهدهای کودک و مدارس غیر انتفاعی توسط مراجع ذیصلاح تعیین و ابلاغ شده است لذا چنانچه این مراکز اقدام به دریافت وجوه مازاد بر تعرفه از اولیا دانش آموزان نمایند با قاطعیت با آنها برخورد خواد شد و شرکت های سرویس دهنده مدارس ومهد کودک ها نیز ملزم به رعایت نرخهای اعلام شده می باشند.

شهروندان در صورت مشاهده تخلف می توانند شکایت خود را به تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال نموده و یا با شماره تلفن 124 تماس حاصل فرمایند.