  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

برخورد سازمان تعزیرات با دریافت کنندگان مبالغ اضافه سرویس های مدارس

سازمان تعزیرات حکومتی با سرویس های مدارس ، مهدهای کودک و مدارس غیر انتفاعی که اقدام به اخذ وجوه مازاد بر تعرفه می نمایند برخورد قاطع خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: با توجه به اینکه میزان شهریه وتعرفه سرویس های مدارس ، مهدهای کودک و مدارس غیر انتفاعی توسط مراجع ذیصلاح تعیین و ابلاغ شده است لذا چنانچه این مراکز اقدام به دریافت وجوه مازاد بر تعرفه از اولیا دانش آموزان نمایند با قاطعیت با آنها برخورد خواد شد و شرکت های سرویس دهنده مدارس ومهد کودک ها نیز ملزم به رعایت نرخهای اعلام شده می باشند.

شهروندان در صورت مشاهده  تخلف می توانند شکایت خود را به تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال نموده و یا با شماره تلفن 124 تماس حاصل فرمایند.

کد مطلب 761785

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها