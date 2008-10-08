جشنواره آهنگسازی دانشجویان بخش جنبی خواهد داشت

امیربکان مدیر مرکزموسیقی حوزه هنری با اعلام این خبر درخصوص چرایی این بخش به خبرنگار مهر ،گفت : با توجه به آثار ارسال شده به دبیرخانه نخستین جشنواره آهنگسازی طی یک تصمیم جمعی بنا داریم که به مناسبت سی امین سال انقلاب برخی از تصنیف ها و سرودهای این دوران که در بحث آهنگسازی حرفی برای گفتن دارند را در بخش جنبی مورد بررسی قرار دهیم و همچنین بحث های مقایسه ای در عرصه خلاقیت و تجربه در کنار علم موسیقی را در قالب مقاله و یا بحث های پژوهشی در این بخش مطرح کنیم .

این آهنگساز در ادامه به آثار رسیده به نخستین جشنواره آهنگسازی ویژه دانشجویان این رشته اشاره کرد و گفت : با توجه به این که هنوزتبلیغات مناسب این جشنواره انجام نشده تا کنون15 اثر به دبیر خانه نخستین جشنواره آهنگسازی رسیده است که قرار است تا پایان مهرماه تبلیغات و پوستر آن نیز آماده شود و پس از آن هم یک ماه وقت برای ارسال آثار می گذاریم و پس از بازبینی تاریخ برگزاری جشنواره اعلام می شود.

وی در توضیح چرایی تاخیر در برگزاری این جشنواره گفت : مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره آهنگسازی ویژه دانشجویان این رشته در حوزه هنری تا 10 مهرماه اعلام شده بود اما به دلیل اینکه نخستین دوره از این جشنواره را برگزار می کنیم ازعجله و شتابزدگی در برگزاری به شدت پرهیز کردیم چراکه معتقدم این جشنواره باید در نهایت دقت و حوصله انجام شود تا جشنواره ای شایسته و در خور جامعه علمی موسیقی ایران از آب درآید.