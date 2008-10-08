تعداد مسکن روستایی بادام به 1.9 میلیون واحد رسید

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا تابش در سیزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن ایران با محوریت مسکن روستایی گفت: طبق سرشماری سال 85 بالغ بر 4 میلیون و 450 هزار واحد مسکونی روستایی در کل کشور وجود داشته، که در مجموع در برنامه های دوم، سوم و سه سال برنامه چهارم از این تعداد معادل یک میلیون و 900 هزار واحد نوسازی و بازسازی شده است.

رئیس بنیاد مسکن تعداد واحدهای مسکونی روستایی بادوام در کشور را 1.9 میلیون واحد اعلام کرد و افزود: بازسازی و نوسازی سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی در سطح کشور توسط مردم با اصول و ضوابط مشخص مورد هدف است، که در دولت نهم این امر به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به روز جهانی اسکان بشر در سطح جهانی در دوشنبه اکتبر هر سال بیان کرد: برای اولین بار مسکن روستایی در روز اسکان بشر مورد توجه قرار گرفته و این امر فرصت مناسبی را برای بررسی اسکان بشر در روستاها فراهم کرده است.

تابش اظهارداشت: با توجه به قرار گرفتن مسکن روستایی در زمره موضوعات اسکان بشر، بازشماری ویژگیهای طراحی و اجرای مسکن روستایی در دوره ای معین امری ضروری است، چرا که ارتقای کمی و کیفی در ساخت و بازسازی مسکن روستایی با تکیه بر نکات منفی و مثبت اقدامات امکانپذیر می شود.

وی با تاکید بر برنامه ریزی مدون برای افزایش سطح کمی و کیفی فعالیتها در مسکن روستایی اظهارداشت: فعالیتها در ارتباط با مسکن روستایی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و برنامه ریزیهای مدون به منظور رفع معایب صورت گیرد.