کان از عملکرد بایرن شگفت زده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپورتینگ لایف، بایرن بدترین آغاز را در بوندس‌لیگا طی 31 سال گذشته داشته است. این تیم روز شنبه در حالی که با نتیجه 3 بر یک از بوخوم جلو بود، در دقایق پایانی، این پیروزی را با تساوی 3 بر 3 عوض کرد و در حال حاضر در مکان یازدهم جدول رده بندی بوندس‌لیگا قرار دارد.

کان 39 ساله که تابستان کفش‌های خود را آویخت، در خصوص اینکه چرا بایرن چنین نتایج ضعیفی کسب می کند، توضیحی ندارد. وی گفت: این موضوع واقعا شگفت‌انگیز است چرا که در تیم بایرن تغییر و تحولات آنچنانی صورت نگرفته است. این تقریبا همان تیم فصل گذشته است که دو جام را بالای سر برد.

کان در ادامه تصریح کرد: البته نمی توان همه چیز را این‌قدر منفی تجسم کرد. بایرن از آن دست تیم‌هایی است که به ناگهان تغییر رویه می دهد و با چند پیروزی به رده های بالای جدول صعود می کند.

کان بازوبند کاپیتانی بایرن را در سال 2002 از اشتفان افنبرگ به میراث برد و در حال حاضر، این بازوبند بر دستان مارک فن بومل هلندی است. این در حالی است که این بازیکن سه بازی از چهار بازی آخر را بر روی نیمکت بوده است.

دروازه بان پیشین بایرن در این خصوص گفت: منطقی نیست یک بازیکن نیمکت‌نشین کاپیتان تیم بایرن باشد. مارک به لحاظ کیفی دچار افت شده است.