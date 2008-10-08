کمانداران کامپوند ایران وارد اردو شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان زنان و مردان ایران در اسلحه کامپوند به منظور شرکت در سومین دوره مسابقات جایزه بزرگ آسیایی فیلیپین از امروز (چهارشنبه - 17 مهرماه) به مدت پنج روز در زمین چمن مجموعه ورزشی شهدای طرشت برپا شد.

رضا زمانی‌نژاد، مجید احمدی، پرویز صادقی، منصور کردی در بخش مردان و اکرم شعبانی، انسیه حاجی انزهایی، سکینه قاسم پور و سپیده شعبانی در بخش بانوان تیراندازان حاضر در این اردو را تشکیل می دهند.

در این مرحله از اردوی تیم ملی ایران از کمانداران تست آمادگی جسمانی و دو مرحله رکوردگیری به عمل خواهد آمد که در صورت کسب حد نصاب لازم از لحاظ آمادگی جسمانی به مسابقات آسیایی فیلیپین اعزام خواهند شد.

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در صورت اعزام به مسابقات آسیایی تا زمان عزیمت به این کشور ادامه خواهد داشت.