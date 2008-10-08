نشست سران کشورهای مشترک المنافع برای بررسی مسئله قفقاز و بحران مالی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ریاست این نشست بر عهده "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه خواهد بود.

پیش بینی می شود این نشست با حضور رهبران 10 کشور برگزار شود و این در حالی است که اغلب این کشورها در انتخاب روسیه و یا غرب برای ادامه همکاریهای خود دچار تردید هستند.

بر اساس این گزارش، در نشست روز جمعه علاوه بر بحران اقتصادی موجود در آمریکا و اروپا و همچنین مسئله قفقاز مسائلی همچون استفاده از ذخایر انرژی دریای خزر و تنش میان ارمنستان و آذربایجان مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته کارشناسان، نشست کشورهای مشترک المنافع، تنها مکانی است که رهبران کشورهای روسیه، اوکراین و گرجستان می توانند به صورت رو در رو و البته دوستانه درباره مشکلات میان خود صحبت کنند.

این در حالی است که پس از آغاز بحران قفقاز در ماه آگوست، گرجستان اعلام کرده بود که به حضور خود در جمع کشورهای مستقل مشترک المنافع پایان خواهد داد.

لازم به ذکر است، کشورهای روسیه، اوکراین، ترکمنستان، تاجیکستان، مولداوی، قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان، بلاروس، آذربایجان و ارمنستان اعضای کشورهای مشترک المنافع را تشکیل می دهند .