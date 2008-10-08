رمانهای برگزیده نخستین دوره جشنواره داستان انقلاب منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، کارگاه قصه و رمان حوزه هنری رمانهای "اشک آخر" نوشته سید هاشم حسینی، "سه گانه شاهانه" نوشته محمد کاظم مزینانی و "تالار پذیرایی" نوشته محمدعلی گودینی را که به عنوان آثار برتر در جشنواره داستان انقلاب معرفی شده اند پس از بازنگری و بازنویسی نویسندگان آن منتشر می کند.

این رمانها که برگزیده نخستین دوره از این جشنواره هستند با نظارت کارگاه قصه و رمان و به همت انتشارات سوره مهر به بازار نشر عرضه می شود.

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به منظور حمایت از ادبیات داستانی و نیز نویسندگان این عرصه اقدام به برپایی دومین دوره از جشنواره داستان انقلاب کرده است.

همه نویسندگان می توانند اثار داستانی منتشر نشده خود با درون مایه انقلاب اسلامی را تا پایان آذر ماه سال جاری به دبیرخانه دومین جشنواره داستان انقلاب ارسال کنند.

دبیرخانه این جایزه در تهران - تقاطع خیابان حافظ و سمیه - حوزه هنری - مرکز آفرینش های ادبی - کارگاه قصه و رمان ( دبیرخانه دومین جشنواره داستان انقلاب ) صندوق پستی : 1677/15815 واقع شده است.