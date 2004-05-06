مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- " ماهاتير محمد" نخست وزيرسابق مالزي: اسرائيل يك رژيم تروريستي است كه دست به كشتار مي زند.

- " شيخ خليفه بن زايد آل نهيان" وليعهد ابوظبي : ديوار حائل رژيم صهيونيستي سرانجام فرو خواهد ريخت.

- آمريكا سوريه را متهم به خريد تجهيزات هسته اي از عبد القدير خان پدر بمب هسته اي پاكستان كرده است.

- آمريكا تلاش مي كند تا برجنايت جديدي كه در زندان ابو غريب عليه زندانيان عراقي مرتكب شده است، سرپوش گذارد.

- دو انگليسي در افغانستان كشته شدند.

- در جريان حملات شبه نظاميان مسيحي در نيجريه دست كم 300 مسلمان كشته شدند.

- اسرائيل خواستار به رسميت شناختن اين رژيم به عنوان يك قدرت هسته اي شد.

- " سيلوان شالوم" وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي گفت: ما در برابر مسئله تضمين امنيت دست بسته نمي نشينيم.

- سخنگوي صليب سرخ بين الملل : تصاويري كه نشان مي دهد كه نيروهاي امريكايي عليه زندانيان عراقي مرتكب جناياتي شده اند بسيار مشمئز كننده است.

- جرج بوش رئيس جمهوري امريكا طرح شارون براي عقب نشيني از نوار غزه را يك گام براي صلح دانست

- به دنبال انتشار تصاوير شكنجه زندانيان عراقي مجلس عوام انگليس سردبير روزنامه "ديلي ميرور" را فراخواند.

- 300 هزار شهروند در عربستان سعودي بيكارند.