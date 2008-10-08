  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

عباس مطلبی:

ماهی کفال سفالوس در کشور تولید می شود

ماهی کفال سفالوس در کشور تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر، رئیس موسسه تحقیقات شیلات کشور گفت: به زودی ماهی کفال سفالوس در کشور تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، مطلبی در حاشیه مراسم بازدید از طرحهای شیلاتی در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: برنامه ریزی برای تولید این گونه ماهی به دلیل بالا بودن ضریب غذایی آن در کشور آغاز شده است همچنین این ماهی با محیط طبیعی ایران سازگاری بسیار دارد.

مطلبی تصریح کرد: برای پرورش ماهی کفال سفالوس در خارج از محیط دریا برنامه ریزیهایی انجام شده است که از سال آینده به آبزی پروران ارائه می شود.

وی با اشاره به طرحهای تحقیقاتی این سازمان اضافه کرد: سالانه 150 میلیارد ریال برای امور تحقیقاتی شیلات کشور هزینه می شود.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات کشور اعتبار تخصیصی سال جاری برای طرحهای پژوهشی این سازمان را 110 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی ادامه داد: با این اعتبار 180 طرح شیلاتی با همکاری بخشهای مختلف جهاد تهیه و اجرا می شود.

مطلبی تصریح کرد: از این مقدار 30 میلیارد ریال برای تجهیز ایستگاه تحقیقاتی و 10 میلیارد ریال نیز برای پیش مطالعه تحقیقات هزینه می شود.

 

کد مطلب 761866

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها