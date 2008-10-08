ماهی کفال سفالوس در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، مطلبی در حاشیه مراسم بازدید از طرحهای شیلاتی در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: برنامه ریزی برای تولید این گونه ماهی به دلیل بالا بودن ضریب غذایی آن در کشور آغاز شده است همچنین این ماهی با محیط طبیعی ایران سازگاری بسیار دارد.

مطلبی تصریح کرد: برای پرورش ماهی کفال سفالوس در خارج از محیط دریا برنامه ریزیهایی انجام شده است که از سال آینده به آبزی پروران ارائه می شود.

وی با اشاره به طرحهای تحقیقاتی این سازمان اضافه کرد: سالانه 150 میلیارد ریال برای امور تحقیقاتی شیلات کشور هزینه می شود.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات کشور اعتبار تخصیصی سال جاری برای طرحهای پژوهشی این سازمان را 110 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی ادامه داد: با این اعتبار 180 طرح شیلاتی با همکاری بخشهای مختلف جهاد تهیه و اجرا می شود.

مطلبی تصریح کرد: از این مقدار 30 میلیارد ریال برای تجهیز ایستگاه تحقیقاتی و 10 میلیارد ریال نیز برای پیش مطالعه تحقیقات هزینه می شود.