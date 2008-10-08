تخریب و بازسازی 6 مسجد در عربستان

مدیر وزارت امور اسلامی و اوقاف و دعوت و ارشاد عربستان در منطقه حائل با تخریب و بازسازی 6 مسجد در منطقه موافقت کرد و گفت این کار به منظور وسیع کردن و زیبا سازی مساجد برای نمازگزاران انجام می شود. از این رو این 6 مسجد با هزینه هنگفتی تخریب و دوباره ساخته می شوند تا امکانات و آمادگی برای خدمت رسانی به نمازگزاران فراهم شود.

دختربچه سه ساله تجسد الهه نپالی شد

کاهنان هندو و بودایی نپال درمیان آوازهای دینی و پخش دانه های برنج و گل در هوا انتصاب دختر بچه سه ساله را به عنوان الهه زنده روز سه شنبه اعلام کردند. این الهه زنده که به کوماری شهرت دارد از خانواده خود به معبد باستانی مجللی در قلب پایتخت نپال منتقل شد و تا زمانی که به سن بلوغ برسد و جایگاه الهی خود را از دست دهد در این معبد زندگی خواهد کرد. کوماری از سوی هندوها و بودائیها به عنوان تجسد الهه قدرتمند تالجو درنظر گرفته می شود.

الکسی دوم برای دیدار با سران کلیساهای ارتدکس راهی استانبول می شود

الکسی دوم رهبر روحانی کلیسای ارتدکس روسیه برای شرکت در دیدار سران کلیساهای ارتدکس کشورهای مختلف که از سوی مقر پاتریاک قسطنطنیه برگزار می شود به عنوان یکی از رویدادهای سال سنت پل به استانبول سفر می کند. بارتالامه اول پاتریاک ارتدکسهای جهان در دیدار ماه ژوئیه خود با الکسی دوم در کیف ابراز امیدواری کرد وی بتواند در نشست ماه اکتبر استانبول شرکت کند. این نشست هفت روزه از روز جمعه 10 اکتبر پس از 16 سال آغاز می شود.

فعالیتهای فرهنگی دمشق در سال 2008

به مناسبت انتخاب دمشق به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2008، برنامه های متعددی در سوریه برگزار می شود که فعالیتهای موسیقی و شعرخوانی بخشی ازآنها به شمار می روند. موضوع فعالیتهای موسیقی به جنگ و صلح، دوستی و دشمنی اختصاص دارد و در بخش شعرخوانی نیز اشعار شاعران برجسته جهان مورد توجه، ترجمه و بازخوانی قرار گرفته است.