این کارگردان باسابقه درباره افزایش تعداد سیمرغهای جشنواره فیلم فجر و تاثیر آن بر سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: فکر نمیکنم این افزایش تاثیر مثبت بر سینمای ایران بگذارد. توجه به رشتههای مختلف با اهدای جایزه به آن میتواند رشد سینما را سبب شود، اما واقعیت این است که هر چه جوایز جشنوارهها کمتر باشد، ارزش و جایگاه جایزه بالاتر میرود.
جعفری جوزانی درباره تغییر زمان پذیرش فیلمهای سینمایی جشنواره فجر گفت: اگر زمانی برای پایان پذیرش آثار تعیین نشده باشد، با مشکلات سالهای قبل و دیر رسیدن آثار مواجه میشویم. البته این شرایط برای نسل ما نوستالژی دارد. اوایل انقلاب و سالهای نخست جشنواره انتظار برای رسیدن اثار هیجانانگیز بود. اما این امر نظم را از جشنواره میگیرد و باید فکری برای آن کرد.
این کارگردان تعداد زیاد فیلمها را یکی از مشکلات جشنواره فیلم فجر دانست و گفت: تعداد بسیار زیادی فیلم در بخش مسابقه پذیرفته میشود و حضور برخی از آنها در قالب جشنواره اصلاً معنا ندارد. فیلمهایی که در قالب آثار صنعتی برای اکران ساخته میشوند، لزومی ندارد در جشنواره مورد ارزیابی و داوری قرار بگیرند. ارزیابی کلی تولیدات سالانه سینما را بهتر است آکادمی انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه پس از مهلت پذیرش فیلمها نباید برای اسامی خاص فرصت اضافه متصور شد افزود: اینکه برای یک فیلمساز فرصت ویژه در نظر گرفته شود، زشت و ناپسند است. قانون باید در مورد تمام افراد و آثار اجرا شود. صبر کردن برای برخی آثار که پایه تولید آنها اکران عمومی بوده بیهوده است و به واقع از میان 20 فیلم بخش مسابقه شاید 10 فیلم مناسب جشنواره باشد.
نظر شما