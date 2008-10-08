مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش 10 درصدی ظرفیت برخی دانشگاهها درباره یکی از بندهای این مصوبه که مربوط به پرداخت شهریه توسط دانشجو می شود و اظهارات نمایندگان در خصوص ارائه وام شهریه به این دانشجویان افزود: از نظر اعتبار وام شهریه هیچ اعتباری به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اضافه نشده و مقدورات صندوق رفاه برای وام شهریه در حال حاضر همان 120 میلیارد تومانی است که مجلس برای کل آموزش عالی مصوب کرده و اعتبار خاصی برای پرداخت وام به دانشجویان مازاد به صندوق ارائه نشده است.

وی اظهار داشت: اما در شرایطی که به صندوق رفاه ابلاغ شود که به دانشجویانی که با مصوبه مجلس به دانشگاه وارد شده اند، وام شهریه اعطا شود و از طرفی ذکر شود که تا پایان سال با تخصیص اعتبار به صندوق رفاه این ابلاغ جبران می شود صندوق رفاه نیز اقدام به اختصاص وام شهریه به این دانشجویان می کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان به مهر گفت: تاکنون درباره اعطای وام به این دانشجویان هیچگونه ابلاغی به صدوق نرسیده است و اگر در خصوص این موضوع در مجلس تصمیمی گرفته شود و به وزارت علوم اعلام و وزارت علوم نیز تصمیمی اتخاذ کند، قطعا صندوق نیز وام شهریه را به داشجویانی که بر اساس افزایش ظرفیت اخیر وارد دانشگاه می شوند، ارائه خواهد کرد.

وی افزود: اما هنوز نه تنها این بحث عنوان نشده بلکه اعتبار صندوق نیز افزایشی نداشته است.

زرینه زاد اظهار داشت: البته لزومی ندارد که برای اعطای وام به این دانشجویان حتما هم اکنون اعتبار لازم را به صندوق واریز کنند بلکه صندوق با اعتباراتی که دارد می تواند برای اعطای این وامها هزینه کند اما هزینه ای که پرداخته می شود باید تا پایان سال جبران شود در غیر این صورت مفهومش این است که باید درصد دانشجویانی که تحت پوشش وام شهریه قرار دارند را کاهش دهیم.

وی با اشاره به وضعیت خوابگاههای دانشگاهها در سال تحصیلی جاری به مهر گفت: امسال پوشش خوبی برای خوابگاههای دانشجویی ایجاد شده و بالغ بر یک میلیارد تومان اعتبار برای این منظور تا پایان ترم به دانشگاهها پرداخت می شود و در کل ظرفیت خوبی از نظر وضعیت خوابگاهی در دانشگاهها فراهم شده و در این راستا دانشجویان جدیدالورود نیز تا حدی که متقاضی اسکان در خوابگاه بودند اسکان داده شده اند.

رئیس صندوق رفاه درباره وضعیت پوشش خوابگاهی دانشگاهها با مصوبه اخیر مجلس اظهار داشت: در خصوص 10 درصد افزوده شده برای اسکان افرادی که بر اساس این افزایش ظرفیت به دانشگاهها وارد می شوند، قطعا دانشگاهها با مشکل خوابگاهی مواجه می شوند. 10 درصد افزایش ظرفیت رقم کمی نیست، آن هم برای دانشگاههایی که در چند سال اخیر مرتب در حال افزایش ظرفیت هستند و حتی افزایش یک درصدی ظرفیت نیز برای آنها مشکل ساز است.

وی افزود: روزانه از سوی معاونان و روسای دانشگاهها با صندوق تماس گرفته می شود و عنوان می کنند که توان ایجاد ظرفیت خوابگاهی برای ظرفیت افزوده شده اخیر را ندارند.

زرینه زاد گفت: زمانی که مجلس افزایش 10 درصدی را برای دانشگاهها تصویب می کند، باید به فکر اعتباراتش نیز باشد.