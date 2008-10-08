به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، در ششمین همایش سالانه "قدس" ، تلاش برای خدمت رسانی به این شهر ، اطلاع رسانی و بیداری امت اسلام در زمینه های مرتبط با شهر قدس مورد بررسی قرار می گیرند.

بررسی تدابیر رژیم اشغالگر اسرائیل در سیطره بر قدس، خطراتی که مسجدالاقصی را تهدید می کنند، دستاوردهای مؤسسات مختلف در این خصوص و بررسی نتایج آن از دیگر برنامه های مورد بررسی در این همایش هستند.

در این همایش قرار است مسئولیت کشورهای اسلامی و عربی، راهکارهای مناسب برای خدمت رسانی به قدس، طرحهای قدس برای دو سال آینده، حمایت و سرمایه گذاری از آن در آبادانی شهر مقدس قدس بررسی شوند.

در همایش فوق بیش از 450 نفر از 40 کشور عربی و اسلامی حضور خواهند داشت.

اختلافات مذهبی میان سنیها و شیعیان و تصریحات قرضاوی درباره تبلیغات شیعیان در کشورهای سنی و واکنشهای شیعیان در قبال آن، در حاشیه این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.

نشست خبری این همایش پنجشنبه 18 مهر برگزار و طی آن نتایج عملکرد همایشهای گذشته بررسی خواهد شد.