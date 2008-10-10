تئاتر کودک نیازمند حضور کارشناسان و متخصصان است

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر ایران در طول سال شاهد برگزاری جشنواره‌های موضوعی متعدد است که از این میان جشنواره‌های تئاتر عروسکی و تئاتر کودک و نوجوان از جمله تخصصی‌ترین این جشنواره‌ها هستند.

از این رو حضور کارشناسان و متخصصان این دو حوزه در برگزاری و اجرای جشنواره‌های مختلف اهمیت فراوان دارد. یکی از نکاتی که به زعم کارشناسان تئاتر عروسکی و تئاتر کودک و نوجوان مطرح است وجود مشاوره‌های تخصصی و لازم برای تولید و انتخاب آثار تئاتری برای اجرای عمومی و همچنین حضور در جشنواره های تخصصی مورد نظر است.

بخصوص حساسیت در حوزه تئاتر کودک و نوجوان بیش از حوزه‌های دیگر است، زیرا کودکان به عنوان سرمایه‌های بالقوه تئاتر کشور نیازمند آموزش و پرورش درست در حوزه نمایش و تئاتر هستند تا در آینده بتوانند به نیروهای بالفعل تئاتر کشور تبدیل شوند.

از دیدگاه تخصصی تئاتر کودک بیش از آنکه نیازمند ساختارهای مد نظر در تئاتر بزرگسال باشد، نیازمند رعایت نکات و ضرورت‌های روانشناسی حوزه کودک و نوجوان است. متأسفانه در جشنواره‌های تئاتری بخصوص جشنواره تئاتر کودک و نوجوان کمتر شاهد توجه به این امر هستیم.

در کشور ما تئاتر برای مخاطبان گروه سنی نوجوان وجود ندارد و با علم به اینکه تئاتر نوجوانان یکی از مهمترین بخش‌های تئاتر است در مسیر دستیابی و تولید این گونه تئاتری فعالیت و عملکرد مناسب و تخصصی صورت نگرفته است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و متخصصان تئاتر و روانشناسی این گروه سنی بر اهمیت تئاتر نوجوانان تأکید بسیار دارند. نکته دیگر نبود مشاوره و کارشناسی مناسب برای تولید و انتخاب آثار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان است.

فقدان این امر باعث شده گاهی شاهد حضور آثاری در جشنواره باشیم که تناسبی با گروه سنی کودک و نوجوان نداشته یا بقدری سطحی و پیش پا افتاده هستند که حتی از آن‌ها نمی توان به عنوان یک سرگرمی مقطعی نیز برای این گروه مخاطبان تئاتر استفاده کرد.

امید آن می‌رود نگاه به تئاتر کودک و نوجوان وارد مرحله‌ای تخصصی‌تر شده و هر روز شاهد تولید آثاری درخور مخاطبان کودک و نوجوان باشیم. البته این امر مستلزم آن است که گروه‌های تئاتری نیز به مقوله تئاتر کودک و نوجوان نگاه جدی‌تر داشته باشند و با شناخت کافی در این مسیر حرکت کنند.