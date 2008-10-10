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۱۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

بعد از چهار ماه تاخیر ؛

تور دوچرخه‌سواری شهید باهنر کرمان 21 مهرماه برگزار می شود

تور دوچرخه‌سواری شهید باهنر کرمان 21 مهرماه برگزار می شود

دوازدهمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری بین‌المللی کرمان 21 مهرماه با حضور هشت تیم داخلی و دو تیم خارجی استارت می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها با حضور تیم‌های داخلی پتروشیمی تبریز، دانشگاه آزاد، شهرک صنعتی زاهدان، شهرداری مهریز، نیروی زمینی ارتش، صنعت مس، مس نوین و استانداری کرمان و دو تیم خارجی ارمنستان و قزاقستان برگزار می‌شود.

35 هزار دلار به عنوان جایزه برای این مسابقات در نظر گرفته شده و رکابزنان در پنج مرحله به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

پیش از این قرار بود تور بین المللی کرمان اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شود که به دلیل همزمانی با تور ریاست جمهوری تهران، مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در ژاپن و مشکلات مالی این تور به تعویق افتاد. 

دوازدهمین دوره تور بین المللی کرمان با حضور نمایندگان کنفدراسیون آسیا و نماینده UCI  از 21 مهرماه آغاز و تا 25 مهر ماه در این شهر پیگیری می شود. دوچرخه سواران در این رقابتها در یک مرحله پرولوگ شرکت کرده و بیش از 400 کیلومتر را رکاب خواهند زد.

کد مطلب 761914

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