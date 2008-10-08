ساخت بزرگترین نمایشگر جهان با 300 فوت ارتفاع

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Tameer Holding در حال ساخت نمایشگر عظیم LED منحنی با ارتفاع 300 فوت است که در منطقه ماهان در مجموعه تفریحی دبی لند نصب خواهد شد.

این شرکت با به هم آمیختن هنر معماری و تکنولوژی در حال ساختن ابزاری قدرتمند است که در زمینه های تبلیغاتی، پیام رسانی و نمایش هنر کاربرد وسیعی خواهد داشت.

نمایشگر منحنی توسط متخصصین تکنولوژی LED طراحی شده است و شیشه این نمایشگر با خاصیت بالای انعکاسی، کیفیت وضوح تصاویر پخش شده را افزایش داده و جلوه ای آبی رنگ به کل نمایشگر خواهد بخشید. این شیشه در قالبی از دیواره ها، ستون ها و طاق های آلومینیومی قرار خواهد گرفت.

بر اساس گزارش گیزمگ، ساختمانی که این نمایشگر بزرگ بر روی آن قرار خواهد گرفت به 36 طبقه ساختمان تجاری و غیر تجاری نیاز داشته و هر طبقه 10 هزار فوت مربع خواهد بود.

به گفته متخصصان شرکت Tameer Holding ، این نمایشگر از فاصله ای بیش از 1.6 کیلومتر قابل مشاهده بوده و به دلیل وسعت بالای آن، فاصله ای کمتر از عدد ذکر شده تصاویر نمایشگر را نامفهوم و نامشخص خواهد کرد.