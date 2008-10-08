شرایط پرداخت وام مسکن در سوئد سخت تر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های سوئد، "سوئد بانک" از نخستین بانکهای این کشور است که شرایط اعطای وامهای جدید مسکن را تشدید می کند و وامهای بدون قسط که در آن وام گیرنده تنها قسط بهره را پرداخت کرده و اصل وام را نمی پردازند، ممنوع شده و اعطای وام بانکی تا 95 درصد از ارزش مسکن نیز متوقف می شود.

بر اساس قوانین جدید، از این پس وام گیرندگان باید حداقل 10 درصد از ارزش کل مسکن را به صورت نقد در اختیار داشته باشند تا تا بتوانند 90 درصد باقی مانده را از بانک وام دریافت نمایند.

بانکهای دیگر سوئد اگرچه رسماً تغییری در سیاستهای اعتباری خود اعلام نکرده اند اما به دنبال بحران اخیر در اقتصاد جهانی عملا در اعطای وامهای مسکن جدید سخت گیریهای بیشتری به عمل می آورند.

همچنین از آنجائیکه فروش واحدهای مسکونی در حال حاضر با مشکلات صورت می گیرد و خریداران حاضر به خرید مسکن در شرایط اقتصادی فعلی نیستند چندین بانک سوئد نیز اعلام نموده اند که دارندگان مسکن در صورتی قادر به دریافت وام برای خرید مسکن جدید خواهند بود که بتوانند قرارداد فروش مسکن فعلی خود را به بانک ارائه دهند.

بسیاری از بانکهای سوئد نیز اعلام کرده اند، وام گیرندگان جدید برای اینکه بتوانند از بانک وام مسکن دریافت نمایند باید در صورت بالا رفتن بهره های بانکی به میزان 2 تا 3 درصد، می بایست قادر به بازپرداخت وام بانکی خود باشند.