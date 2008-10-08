اعلام یارانه از سوی احمدی نژاد اشتباه بود/ وزیر کشور باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر احمد توکلی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران و درپاسخ به سئوال خبرنگار پارلمانی مهر که از او پرسید آیا شما از وام 100 میلیون تومان استفاده کرده اید، اظهار داشت: نه خیر. من نه در مجلس هفتم و نه در دوره هشتم نه حق مسکن گرفته ام و نه وام و چیز دیگری و حقوقم را هم از دانشگاه می گیریم.

نماینده تهران در خانه ملت در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد سخنان اخیر رئیس جمهور در رسانه ملی مبنی بر اینکه دولت بدون اجازه مجلس اجازه برداشت از ذخیره حساب ارزی را ندارد، یادآور شد: بله این درست است و بدون مصوبه مجلس امکان برداشت از این حساب وجود ندارد ، آن مواردی که مجلس نسبت به آن اعتراض داشت به اضافه بر واردات بنزین و گازوئیل در سال گذشته بود که البته دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت نکرده بود بلکه اعتبار مورد نیاز را از منابع داخلی شرکت نفت برداشت کرده بودند که آن هم کار خلافی بود.

توکلی در پاسخ به سئوالی درباره اعلام میزان یارانه ها توسط رئیس جمهور بیان داشت: فکر می کنم رئیس جمهور در این رابطه اشتباه کرد و نباید قبل از اینکه از مجلس تصویبی گرفته شود اینگونه و به صورت ریز تصمیمات را به اطلاع عمومی برساند.

وی اضافه کرد: اگر قرار است تحولی در کشور رخ دهد این تحول ابعاد مختلفی دارد و هر چه تحول جدی تر باشد قطعا وفاق اجتماعی و سیاسی بیشتری نیاز است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص عدم اعلام میزان موجود صندوق ذخیره ارزی تصریح کرد: عدم اعلام این رقم به این معنا نیست که میزان موجودی به مجلس اعلام نشده بلکه اعلام عمومی نشده است و دولت ها برای اینکه میزان قدرتشان برای مقابله با مشکلات قابل ارزیابی و پیش بینی نباشد برخی اطلاعات را اعلام نمی کنند و اینکه رئیس جمهور میزان ذخیره ارزی را اعلام نکرد حرف درستی است.

توکلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا مجلس از میزان حساب ذخیره ارزی اطلاع دارد، گفت: ما اگر در مجلس میزان موجودی را بخواهیم به ما می گویند و طبق روال مجلس درخواست می کند و دولت هم جواب می دهد و در مجموع همه دولت ها در دادن برخی اطلاعات که افشای بی موقع آن به ضرر امنیت ملی و مصالح است، بخیلند.

یکی ازخبرنگاران درباره کردان ازتوکلی سئوال کرد که وی در پاسخ تاکید کرد: من هم مثل شما اطلاعاتم درحد اطلاعات عمومی است. خبرنگار دیگری پرسید که آیا طرح استیضاح کردان را امضا کرده اید که توکلی در واکنش به این سئوال اعلام کرد: نه خیر من کار خود را انجام داده ام.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که پرسید آیا با استیضاح وزیر کشور موافقید، بیان داشت: من موافق این هستم که وزیر کشور عوض شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص انتقادات رئیس جمهور از طرح افزایش ظرفیت دانشجو توسط مجلس خاطر نشان کرد: من در مجموع با این طرح موافق نبودم و در مجموع موضع رئیس جمهور را کارشناسی تر از مصوبه مجلس می دانم ، اما اینکه این طرح خلاف قانون اساسی هست یا نیست در شورای نگهبان مشخص می شود.

یکی دیگر از خبرنگاران با اشاره به سخنان شب گذشته رئیس جمهور که در آن اعلام شده بود مجلس نسبت به دخالت درامور اجرایی تمایل دارد، تاکید کرد: فکرمی کنم مجلس نباید در مسائل ریز اجرایی وارد شود چون مسائل اجرایی به بررسی کارشناسی ریز نیاز دارد که در طرح های فوریتی امکان احاطه بر آن وجود ندارد کما اینکه موافق طرح افزایش ظرفیت دانشجو نبودم و به آن رای ندادم.