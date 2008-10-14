تلویزیون بهترین رسانه برای تبلیغ سینما است

مصطفی شایسته درباره شیوههای مختلف تبلیغ در سینما به خبرنگار مهر گفت: شیوههای تبلیغی مختلفی برای معرفی فیلم وجود دارد، اما تلویزیون رسانهای پرمخاطب و تاثیرگذار است. تیزرها را مخاطب تهرانی و شهرستانی میبیند و درباره فیلم و زمان نمایش آن اطلاعات به دست میآورد. شیوه های تبلیغی دیگر محدودیتهایی دارند که تیزر ندارد.
وی در ادامه افزود: بعد از تیزر، تبلیغات شهری یکی از موثرترین شیوهها در جذب مخاطب است. اما با توجه به مساحت شهر تهران تعداد بیلبوردها محدود است و طبعا تمام شهروندان از این طریق متوجه اکران یک فیلم نمیشوند. استفاده از این بیلبوردها هزینه زیاد دارد که مانع میشود تهیهکنندهها به این شیوه تکیه کنند.
این تهیهکننده درباره گران بودن رسانههای تبلیغی موثر گفت: پخش تیزر و نصب بیلبورد بار مالی زیاد بر تهیهکنندگان تحمیل میکند اما ما ناچاریم برای اطلاعرسانی از این رسانهها استفاده کنیم. البته به تازگی یک موسسه تسهیلاتی برای استفاده از تبلیغات فراهم و شرایط را برای تهیهکنندگان کمی آسان کرده است. چنین روشهایی میتواند با کاهش هزینه تبلیغات به رونق سینما کمک کند.
شایسته در پایان مطبوعات و پوشش مطبوعاتی را هم یکی از شیوههای تبلیغی دانست که البته روی مخاطب خاص تاثیر بیشتری دارد. وی افزود: نقد مثبت و حمایت جامعه منتقدان و نویسندگان از یک فیلم و موجی که آنها در نشریات ایجاد میکنند هم میتواند به فروش یک فیلم کمک کند.
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