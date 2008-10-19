علی سرتیپی درباره نقش تبلیغات در فروش و موفقیت یک فیلم به خبرنگار مهر گفت: مردم هنوز فیلمی را انتخاب میکنند که از نزدیکان و دوستانشان درباره آن تعریف بشنوند. پس مهمترین تبلیغ را فیلم برای خود انجام میدهد. البته هر فیلم خوب هم نیاز به یکسری عوامل حمایتی دارد تا اکران مطلوب داشته باشد. اگر این مجموعه عوامل مهیا باشد فیلم در گیشه به موفقیت میرسد.
این تهیهکننده افزود: با توجه به تاثیر تلویزیون در معرفی یک کالا یا خدمات به عموم مردم میتوان گفت موثرترین رسانه تبلیغی تلویزیون است. اما تبلیغات محیطی و مطبوعاتی هم بیتاثیر نیستند و مجموعه عوامل در کنار هم به فروش یک فیلم کمک میکنند. هر فیلم به یک شیوه تبلیغی خاص نیاز دارد و نوع فیلم تعیین میکند از چه راهی باید مخاطب را به سینما آورد.
وی با توجه به شرایط این روزهای سینما گفت: با بازسازی بعضی سالنها، احیای سالنهای قدیمی و اضافه شدن سینماهای جدید به چرخه اکران سینما در ماههای اخیر رشد فروش داشته و استقبال از فیلمها خوب بوده است. حمایت موسسه سینماشهر از فیلمها در مراحل اکران و تبلیغات و نمایش همزمان فیلمها در شهرستانها هم امتیازی برای تهیهکننده و مخاطب دور از مرکز است.
سرتیپی ادامه داد: حمایتهایی از این دست اگر در بخش تبلیغات وجود داشته باشد هزینه بالای تبلیغاتی را برای سینماگران پائین میآورد. وقتی این حرکت تاثیرگذار به رونق سینما کمک میکند، اگر در بعد تبلیغی هم مسئولان کمک کنند اقبال تهیهکنندگان به استفاده از تیزر و بیلبورد بیشتر میشود. به دلیل گرانی تبلیغات دست سینماگران بسته است و نمیتوانند هزینهها را تقبل کنند.
مدیر شرکت فیلمیران گفت: هزینههای تبلیغات با فروش فیلمها تناسب ندارد و حتی در مورد فیلمهای پرفروش هم این قاعده صدق میکند. فروش یک سالن به شهرداری، سینمادار و... تعلق میگیرد و درصدی از آن به تهیهکننده و پخشکننده میرسد. شرکت تولیدکننده محصولات خانگی با فروش یکی از محصولاتش میتواند هزینه تبلیغ را تامین کند، اما در سینما این اتفاق نمیافتد.
فیلمیران مدتی پیش در یک طرح تبلیغی ویژه فیلمهایی را که قرار بود روی پرده بروند در یک CD معرفی میکرد و در اختیار کیوسکها قرار میداد. اما این طرح ادامه پیدا نکرد. سرتیپی در این باره گفت: از این طرح حمایت نشد و ما آن را متوقف کردیم. اما برنامهریزیهایی داریم تا از سال آینده دوباره این شیوه تبلیغی را امتحان کنیم.
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