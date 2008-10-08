پیشرفته ترین جایگاه CNG کشور تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علیرضا معراجی ظهر امروز در حاشیه بازدید از این جایگاه مدرن سه منظوره در جمع خبرنگاران افزود: اداره کل راه و ترابری استان با تاخیری پنج ساله و پس از افتتاح کامل این پروژه اقدام به غیرقانونی جلوه دادن فعالیت جایگاه فوق به دلیل بروز برخی مشکلات جاده ای کرده است.

وی اعتبار صرف شده در این پروژه را بیش از 15 میلیارد ریال عنوان کرد و متذکر شد: شرکت گاز استان نیز بیش از شش میلیارد تاسیسات جایگاه CNG را به این جایگاه اهدا کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: این جایگاه قادر به سوختگیری هشت ماشین CNG سوز در دقیقه و با سرعت بسیار بالا است که در مجموع این میزان در طول روز به سوختگیری بالغ بر دو هزار خودرو خواهد بود.

جایگاه سوختی منتظر تربتی با دارا بودن جایگاه بنزین، نفت و گاز، گاز CNG و کارواش پیشرفته و بزرگترین جایگاه سوختی کشور است که در کیلومتر شش جاده قوچان، مشهد واقع می باشد.