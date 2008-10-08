رئیس جمهور چند طرح بزرگ ملی را در مشهد افتتاح می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمود احمدی نژاد و هیئت همراه وی که اکنون در خراسان شمالی به سر می برند صبح جمعه در مشهد چندین پروژه عمرانی افتتاح خواهند کرد.

استاندار خراسان رضوی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در این سفر از چندین پروژه بزرگ و مهم خراسان رضوی با سرمایه گذاری هفت هزار میلیارد ریال در حوزه های انرژی و صنعت به بهره برداری می رسد.

محمد جواد محمدی زاده افزود: نیروگاه 950 مگاواتی فردوسی در مشهد که یکی از بزرگترین نیروگاه های کشور است، با سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد ریال بخش خصوصی، به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح خط برق 400 کیلو ولت به سرخس و صادرات آن به کشور ترکمنستان، بهره برداری از خط فشار و نیروگاه های بادی بینالود که از بزرگترین پروژه انرژی کشور است و قابلیت تولید برق تا 40 هزار مگا ولت (برابر با مصرف برق) را دارد، از برنامه های این سفر است.

محمدی زاده با بیان اینکه نیروگاه بادی بینالود توسط کارشناسان و مهندسان ایرانی برای اولین بار در ایران با مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری می رسد، گفت: چند پروژه دیگر نیز در حوزه انرژی افتتاح خواهد شد.

وی در خصوص بهره برداری پروژه های حوزه صنعت خاطرنشان کرد: در این سفر، خط تولید خودروی چری که با همکاری کشور چین به نتیجه رسیده است، افتتاح خواهد شد همچنین حدود شش واحد صنعتی تولید قطعات خودرو با سرمایه گذاری بالغ بر هزار میلیارد ریال راه اندازی می شوند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به پروژه سد دوستی عنوان کرد: این پروژه به طول 187 کیلومتر مراحل تست و تکمیل خود را طی می کند.