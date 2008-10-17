سهم مخاطبان شهرستانی از تبلیغات سینمایی ناچیز است

این تهیه‌کننده سینما درباره ویژگی‌های تبلیغات موفق در جامعه امروز به خبرنگار مهر گفت: در دنیای اطلاعات و انفجار اخبار تبلیغاتی موفق است که با توجه به نیاز مخاطب طراحی شود. تبلیغات تک‌بعدی به نتیجه نمی‌رسد و باید به فکر یک بسته تبلیغاتی مناسب بود. باید هم از تیزر استفاده کرد و هم از تبلیغات میدانی و مطبوعات.

تهیه‌کننده فیلم‌های "پارک‌وی"، "قرمز"، "صورتی" و "گل یخ" ادامه داد: در تبلیغات تلویزیونی باید مخاطب را در نظر گرفت. اگر مخاطب فیلم نوجوان‌ها هستند، زمان تبلیغات باید در ساعتی باشد که این گروه سنی پای تلویزیون هستند و اگر برای خانواده‌ها برنامه تبلیغاتی داریم، باید تیزرها در ساعت پیک و پربیننده پخش شود.

موسوی افزود: شیوه‌های جدید تبلیغات در ایران به دلیل برخی مشکلات چندان مرسوم نیست و نمی‌توان از اینترنت استفاده کرد چون سرعت آن کند است و دیدن یک آنونس کوتاه چند دقیقه وقت می‌گیرد. دیدن عکس‌های تبلیغاتی یک فیلم در اینترنت هم آنقدر طول می‌کشد که حوصله افراد را سر می‌برد. پس در چنین شرایطی نمی‌توان از اینترنت استفاده مفید کرد.

وی با اشاره به وجود رقابت در عرصه تبلیغات در جوامع دیگر گفت: تلویزیون‌های خارجی خصوصی هستند و در این کشورها بین رسانه‌ها برای جذب مخاطب رقابت شدید وجود دارد. این رقابت کمک می‌کند تا برای آگهی‌دهنده تسهیلاتی قائل شوند و هزینه هم پائین می‌آید. اما در ایران تلویزین دولتی است و با وجود تخفیفی که به تیزرهای سینمایی داده می‌شود، تعرفه‌ها بالا است.

رئیس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما تاکید کرد: مدیریت فعلی سیما به سینما لطف دارد، اما باید حمایت‌ها قویتر شود. در دنیا تبلیغات فیلم از زمان تولید آن شروع می‌شود و اخبار و عکس‌های فیلم‌ها به رسانه‌های مختلف راه پیدا می‌کند. اما در ایران معمولا به این بخش توجه نمی‌شود و تازه در زمان اکران به تبلیغات فکر می‌کنیم.

موسوی در پایان تبلیغات فیلم در ایران را منحصر به تهران دانست و گفت: شهرهای دیگر سهمی از تبلیغات ندارند و ما معمولا برای مخاطب شهرستانی برنامه نداریم و او را از گردونه تبلیغات خارج می‌کنیم. تبلیغات باید به گونه‌ای باشد که همه شهرها را شامل شود.